La Svezia registra oggi il numero di morti da coronavirus più alto delle ultime tre settimane (147), per un totale di 3.460. nelle ultime 24 ore si registrano anche 637 nuovi contagi (27.909 totali). Il governo annuncia l'assunzione di altri 10mila operatori sanitari per aiutare gli anziani dopo che la pandemia ha colpito in maniera particolarmente dura le case di riposo, come negli altri paesi. Mancanza di protezioni, precariato, poche garanzie: i lavoratori del settore hanno protestato e ora la politica corre ai ripari.

Il paese non solo ha operato un lockdown ''ultraleggero'', ha già fatto ripartire il campionato sulla base non di tamponi ma di autocertificazioni dei giocatori, da inviare al medico del club due ore prima della partita. Cosa che ovviamente non tiene conto degli asintomatici. Ma la strategia svedese è quella di lasciar circolare il virus per avvicinarsi il più possibile all'immunità di gregge ed essere meglio preparati per l'ondata autunnale. Ci vorranno quindi mesi per capire se avranno avuto ragione loro.

SVEZIA CORONAVIRUS MORTI

Al momento la classifica delle morti per milione di abitanti vede al primo posto il Belgio (767), seguito da Spagna (576) e Italia (511). Fuori dal podio Regno Unito (491), Francia (402) e proprio la Svezia (325), che però con questi numeri rischia di conquistare posizioni, visto l'andamento schizofrenico della sua curva…

