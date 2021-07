È ARRIVATA L’ORA DEL BOLLETTINO! – OGGI 4.552 NUOVI CASI E 24 DECESSI, CON 241.890 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,9% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 65,8 MILIONI CON PIÙ DI 30,5 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 56,58% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - L'ISS: IL 99% DEI DECEDUTI DA FEBBRAIO A LUGLIO NON AVEVA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE E FRA QUELLI CHE INVECE LO AVEVANO TERMINATO...

Sono 4.522 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 3.177). Sale così ad almeno 4.325.046 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 24 (ieri sono stati 22), per un totale di 127.995 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.126.741 e 2.418 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.114). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 70.310, pari a 2.074 in più rispetto a ieri (+1.979 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 241.890, ovvero 153.643 in più rispetto a ieri quando erano stati 88.247. Mentre il tasso di positività è 1,9% (l’approssimazione di 1,869%); ieri era 3,5%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di più tamponi. Un incremento che si osserva ogni martedì, considerando che i casi del lunedì sono sempre i più bassi della settimana a causa dei pochi di tamponi (il minimo di test della settimana). E scende all'1,9% il rapporto di casi su test dal 3,5% precedente. Il trend resta in salita, come si vede dal confronto con lo scorso martedì (20 luglio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +3.558 casi con un tasso di positività dell’1,6%: oggi infatti ci sono più nuove infezioni del 20 luglio con una percentuale più alta.

Per quanto riguarda le persone che hanno perso la vita, secondo l’Istituto superiore di Sanità, il 99% dei deceduti da febbraio a luglio non aveva completato ciclo vaccinale e fra quelli che invece lo avevano completato si riscontra un’età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. Questo dato emerge in approfondimento contenuto nel report periodico dell’Iss.

Il sistema sanitario

Aumentano ancora le degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +99 (ieri +120), per un totale di 1.611 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +7 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +4), portando il totale dei malati più gravi a 189, con 16 ingressi in rianimazione (ieri 11).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 65,8 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 30,5 milioni (56,58% della popolazione over 12).