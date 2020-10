È ARRIVATO IL BOLLETTINO – COME OGNI LUNEDÌ CALANO I TAMPONI PROCESSATI, E QUINDI ANCHE I NUOVI CONTAGI. I POSITIVI IN PIÙ DI IERI SONO 17MILA A FRONTE DI 124MILA TEST (QUASI 40MILA IN MENO DI IERI) - IL TASSO DI POSITIVITÀ È SOPRA IL 13%, E I MORTI SONO 141. LA CURVA EPIDEMIOLOGICA CONTINUA A SALIRE: IL NUMERO DEGLI ATTUALMENTE POSITIVI È SEMPRE PIÙ VICINO A QUELLO DEI GUARITI…

Nuovi casi in discesa da ieri (ma è l'effetto-weekend sui tamponi). Tasso di positività oltre il 13% e 141 morti. A breve l'aggiornamento dell'indice di gravità @you_trend. https://t.co/QaNnt8G7BJ — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) October 26, 2020

Paola Caruso per www.corriere.it

CORONAVIRUS - BOLLETTINO 26 OTTOBRE 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 542.789 persone (+17.012 rispetto a ieri, +3,2%; ieri +21.273) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 37.479 sono decedute (+141, +0,4%; ieri +128) e 268.626 sono state dimesse (+2.423, +0,9%; ieri +2.086). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 236.684 (+14.443, +6,5%; ieri +19.059) e sono visibili nella quinta colonna da destra della tabella in alto; il conto sale a ... — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

Meno contagi in 24 ore, sono dovuti all’«effetto weekend» per via del numero più basso di tamponi domenicali. Questo dato però non arresta la salita della curva epidemiologica che porta il numero degli attuali positivi odierni sempre più vicino a quello dei guariti totali. La situazione si aggrava — soprattutto nelle Regioni più colpite come la Lombardia alle prese con una crescita esponenziale di casi — per le difficoltà di attivare il contact tracing e l’aumento di pazienti in ospedale: per vedere un numero così alto di malati nei reparti Covid dobbiamo andare indietro ai giorni tra il 7 maggio per le terapie intensive e il 12 maggio per i ricoverati — durante la Fase 2 — quando però le strutture sanitarie si stavano svuotando.

