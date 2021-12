È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 30.798 NUOVI CASI E 153 MORTI, CON 851.865 TAMPONI (RECORD ASSOLUTO) E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 3,6% - ANDREA COSTA, SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE: “LA NOSTRA SITUAZIONE È MIGLIORE RISPETTO A QUELLA DI ALTRI PAESI EUROPEI E LO SI DEVE AGLI OLTRE 46 MILIONI DI CONCITTADINI CHE HANNO COMPRESO L’IMPORTANZA DEI VACCINI. BISOGNA CREARE LE CONDIZIONI PER EVITARE DECESSI E OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO NEGLI OSPEDALI”

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 21 dicembre 2021

Sono 30.798 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 16.213). Sale così ad almeno 5.436.143 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 153 (ieri sono stati 137), per un totale di 135.931 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.916.068 e 16.189 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 8.640). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 384.144, pari a +14.441 rispetto a ieri (+7.428 il giorno prima).

tamponi prima di natale

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 851.865, ovvero 514.643 in più rispetto a ieri quando erano stati 337.222. Mentre il tasso di positività è 3,6% (l’approssimazione di 3,61%); ieri era 4,8%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Succede ogni martedì, per effetto di un maggior numero di tamponi. Si tratta del dato dei nuovi casi più alto del 2021, che supera così il «picco precedente» di +28.682 casi, datato 17 dicembre, grazie anche al record assoluto di tamponi: mai prima di oggi era arrivati a quota 800 mila analisi in un giorno. Basta questo per capire che la tendenza della curva è in salita netta.

code tamponi farmacia 8

«Dobbiamo valutare e osservare il quadro dell’epidemia, ma al momento la nostra situazione è migliore rispetto a quella di altri Paesi europei e lo si deve agli oltre 46 milioni di concittadini che hanno compreso l’importanza dei vaccini», ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo online al tour di Tgcom. Aggiungendo: «Bisogna creare le condizioni per evitare decessi e occupazione dei posti letto negli ospedali».