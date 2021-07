È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 888 NUOVI CASI E 13 DECESSI. I TAMPONI TOTALI SONO STATI 73.571, CON IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,2% (SOPRA L’1% DOPO QUASI UN MESE) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 57,8 MILIONI, CON PIÙ DI 24 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (44,46% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – SPERANZA: “CI ASPETTIAMO UNA RISALITA CHE È IN CORSO MA CON NUMERI MOLTO PIÙ BASSI DI QUELLI CHE ABBIAMO CONOSCIUTO IN PASSATO”

bollettino 12 luglio 2021

Sono 888 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 1.391, ). Sale così ad almeno 4.272.163 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 13 (ieri sono stati 7), per un totale di 127.788 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.103.949 e 1.529 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.318). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 40.426, pari a -655 rispetto a ieri (66 il giorno prima).

curva contagi 12 luglio 2021

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 73.571, ovvero 69.761 in meno rispetto a ieri quando erano stati 143.332. Mentre il tasso di positività è 1,2% (l’approssimazione di 1,207%); ieri era 1% (0,97%), di nuovo sopra l’1% dopo quasi un mese al di sotto di questo valore (vedi 15 giugno).

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Oggi la curva tocca il «punto più basso» della sua altalena per effetto di un minor numero di tamponi (sono quelli processati domenica). Non buono il confronto con lo scorso lunedì (5 luglio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +480 casi con un tasso di positività dello 0,6%: infatti ci sono più nuove infezioni del 5 luglio con una percentuale più alta. «Ci aspettiamo una risalita che è in corso — ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza — ma con numeri molto più bassi di quelli che abbiamo conosciuto in passato. La vera arma resta la vaccinazione».

tamponi

Ad avere il maggior numero di nuovi contagiati è il Lazio (+172 casi con tasso 1,7%), seguito da Sicilia (+150 casi con tasso 2,2%) ed Emilia-Romagna (+118 casi con tasso 1,5%). Da notare che Abruzzo, Basilicata, Valle d'Aosta e Provincia di Bolzano oggi comunicano zero contagi in 24 ore, mentre il Molise ne ha uno in più.

Le vittime

Sono 12 le vittime nell'ultimo bollettino, contro le 7 di ieri. Dodici le regioni con zero lutti, alle quali si aggiunge la Provincia di Trento: molte non hanno decessi da diversi giorni. Mentre il maggior numero di morti è in Campania (+3), Puglia (+2), Toscana (+2) e Calabria (+2).

ospedale

Il sistema sanitario

In leggero aumento le ospedalizzazioni in area non critica e in leggero calo quelle in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +15 (ieri -13), per un totale di 1.149 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -2 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri 0), portando il totale dei malati più gravi a 158. Sono 4 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 6): uno in Emilia-Romagna, uno in Toscana, uno in Sicilia e uno in Sardegna, come indica la tabella in basso.

Centro vaccinale

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 57,8 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 24 milioni (44,46% della popolazione over 12).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.

Lombardia 843.650: +95 casi (ieri +250) con 8.701 tamponi

Veneto 426.489: +76* casi (ieri +125) con 10.446 tamponi

Campania 425.986: +69 casi (ieri +169) con 3.173 tamponi

Emilia-Romagna 387.715: +118 casi (ieri +93) con 7.802 tamponi

Piemonte 363.307: +17 casi (ieri +47) con 10.270 tamponi

Lazio 347.273: +172 casi (ieri +164) con 9.951 tamponi

Puglia 253.816: +19 casi (ieri +34) con 4.342 tamponi

Toscana 245.014: +66 casi (ieri +87) con 3.288 tamponi

Sicilia 233.440: +150 casi (ieri +183) con 6.693 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 107.112: +17** casi (ieri +6) con 1.172 tamponi

Marche 104.026: +9 casi (ieri +39) con 845 tamponi

Liguria 103.605: +9 casi (ieri +26) con 2.377 tamponi

Abruzzo 75.162: zero casi (ieri +25) con 801 tamponi

P. A. Bolzano 73.392: zero casi (ieri +11) con 168 tamponi

Calabria 69.342: +13 casi (ieri +54) con 1.062 tamponi

Sardegna 57.580: +51 casi (ieri +52) con 1.017 tamponi

Umbria 56.943: +4 casi (ieri +6) con 808 tamponi

P. A. Trento 45.818: +2 casi (ieri +6) con 300 tamponi

Basilicata 27.041: zero casi (ieri +5) con 122 tamponi

Molise 13.750: +1 caso (ieri +7) con 117 tamponi

Valle d’Aosta 11.702: zero casi (ieri +2) con 116 tamponi

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 33.800: +1 decesso (ieri +1)

Veneto 11.622: +1 decesso (ieri +1)

Campania 7.544: +3 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Emilia-Romagna 13.268: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila

Piemonte 11.698: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Lazio 8.377: +1 decesso (ieri +1)

Puglia 6.652: +2 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Toscana 6.891: +2 decessi (ieri +1)

Sicilia 5.992: nessun nuovo decesso (ieri +2)

Friuli-Venezia Giulia 3.789: nessun nuovo decesso dal 30 giugno

Marche 3.038: nuovo decesso dal 7 luglio

Liguria 4.352: nessun nuovo decesso dal 4 luglio

Abruzzo 2.512: nessun nuovo decesso dal 25 giugno

P. A. Bolzano 1.182: +1 decesso (ieri +1)

Calabria 1.236: +2 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Sardegna 1.492: nessun nuovo decesso dal 4 luglio

Umbria 1.424: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

P. A. Trento 1.363: nessun nuovo decesso dal 6 luglio

Basilicata 591: nessun nuovo decesso dal 5 luglio

Molise 492: nessun nuovo decesso dal 3 luglio

Valle d’Aosta 473: nessun nuovo decesso dal 23 giugno