10 feb 2024 16:50

AVETE UN LAVORO CHE VI TIENE CON IL CULO INCOLLATO ALLA SEDIA PER TUTTO IL GIORNO? PER VOI CI SONO BRUTTE NOTIZIE – LE PERSONE CHE TRASCORRONO LA MAGGIOR PARTE DEL LORO TEMPO SEDUTE, HANNO ALMENO IL 16% DI PROBABILITÀ IN PIÙ DI MORIRE PRIMA RISPETTO A COLORO CHE HANNO UN LAVORO PIÙ DINAMICO – MA NON È TUTTO PERDUTO: PER SPERARE DI VIVERE PIÙ LUNGO BASTA PROVARE A…