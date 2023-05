AVETE MANI E PIEDI GONFI? VI CAPITA DI AVERE DEI MAL DI TESTA LANCINANTI? OCCHIO PERCHÉ POTREBBERO ESSERE DEI SEGNALI DI UN’ASSUNZIONE ECCESSIVA DI SALE – IL SODIO È INDISPENSABILE PER LA DIETA, MA NON BISOGNA ECCEDERE I 6 GRAMMI AL GIORNO, PARI A UN CUCCHIAINO – I QUATTRO SEGNALI CHE AIUTANO A CAPIRE CHE SI STA ESAGERANDO…

Senti il bisogno di bere un bicchiere d'acqua poco dopo aver sgranocchiato un pacchetto di patatine, una ciotola di popcorn o una manciata di noccioline? Questo è un chiaro segno che il tuo spuntino era salato, il che non è necessariamente una cosa negativa.

«Consumato in piccole quantità, il sodio aiuta la conduzione degli impulsi nervosi, la contrazione muscolare e il rilassamento e aiuta a mantenere l'equilibrio di acqua e minerali - afferma afferma Pippa Hill, nutrizionista e fondatrice di The Weight Loss Guru - La mancanza di sale può portare a crampi muscolari, nausea, affaticamento e stordimento».

Il problema, infatti, è quando si esagera: consumare più dei 6 grammi al giorno, pari a un cucchiaino, può essere dannoso per la salute e l’ipertensione. A meno che tu non tenga d'occhio le etichette degli alimenti, non è sempre ovvio quanto sale stati mangiando in un giorno. Ecco quattro indicatori che avvertono che si sta consumando troppo sale.

1. Mal di testa

La disidratazione causata dall'eccessiva assunzione di sale può portare a forti mal di testa. «Questi mal di testa tendono ad essere più dolorosi di quelli lievi, dando una sensazione pulsante mentre i vasi sanguigni si espandono - dice Hill - Tendono ad apparire tra un'ora o due dopo che hai mangiato, mentre i livelli di sodio aumentano nel corpo». Spesso possono essere risolti reidratandosi.

2. Piedi e mani gonfi

Conosciuto anche come edema, il gonfiore delle dita, delle caviglie o dei piedi può essere una reazione ritardata a un picco di sodio. «Quando si consuma troppo sale, il corpo trattiene il sodio in eccesso e aumenta il fluido al di fuori delle cellule. Questo fa sì che i reni abbiano una funzione ridotta, rimuovono meno acqua e quindi aumentano la pressione sanguigna». Se si verifica è meglio consultare un medico poiché potrebbe essere un segno di un problema di salute più serio.

3. Alta pressione sanguigna

«Il sale è la principale causa di ipertensione - avverte Hill - Entro soli 30 minuti, il consumo di sale in eccesso avrà una reazione sui vasi sanguigni. Se dopo aver mangiato salato, hai sintomi come visione offuscata, dolore toracico come una sensazione di oppressione, palpitazioni, mancanza di respiro o sangue dal naso improvviso, potrebbe significare che hai la pressione sanguigna elevata». Chiamata anche ipertensione, se non trattata può aumentare il rischio di gravi problemi come infarti e ictus.

4. Minzione frequente

«L'eccessiva sete è una risposta comune al consumo di cibi salati e porta naturalmente a un aumento del consumo di liquidi, causando un'eccessiva minzione. Il segnale inviato è che hai bisogno di bere molto, ma è il fisico che mira a rimuovere l'accumulo di sale in eccesso».

