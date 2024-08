AVETE PIÙ DI 70 ANNI E VOLETE PERDERE PESO? IL CONSIGLIO PER UNA LINEA PERFETTA, MA SANA IN ETÀ MATURA: SEGUIRE UN’ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA POVERA, CON ABBONDANZA DI CEREALI INTEGRALI, LEGUMI, VERDURA, FRUTTA, FRUTTA A GUSCIO, BUONE QUANTITÀ DI PESCE E BASSE QUANTITÀ DI CARNE. NON DIMENTICATE DI CAMMINARE NELLA NATURA E COMBATTERE LA SOLITUDINE MANTENENDO UNA BUONA RETE SOCIALE SENZA RINUNCIARE A…

Estratto dell'articolo di Stefano Erzegovesi per www.corriere.it

Ho superato i 70 anni ma non mi rassegno e vorrei continuare a mantenere una linea perfetta. Anzi vorrei proprio dimagrire, anche se il mio medico dice che non sono in sovrappeso. Quali consigli mi può dare?

Risponde Stefano Erzegovesi, nutrizionista e psichiatra, esperto di disturbi alimentari:

Un peso snello, in età giovane e adulta, è sicuramente correlato a una migliore qualità di vita e a una minore incidenza di malattie croniche. Quando si tratta, invece, di età matura (oltre i 65 anni), la perdita di peso non è sempre un indicatore di buona salute. Una ricerca pubblicata sulla rivista Jama Network Open evidenzia come una perdita di peso del 10%, dopo i 70 anni di età sia correlata a un aumento del rischio di mortalità per tutte le cause del 289% negli uomini e del 114% nelle donne.

Per quanto riguarda i consigli per una linea perfetta ma sana in età matura, il miglior stile di vita possibile è quello delle «Zone Blu», le aree del mondo con la più alta percentuale di centenari attivi e in salute: 1) seguire un’alimentazione mediterranea povera, con abbondanza di cereali integrali, legumi, verdura, frutta, frutta a guscio, buone quantità (2-3 volte alla settimana) di pesce di piccola taglia e basse quantità (1-2 volte alla settimana) di carne;

2) muoversi in modo armonico, per esempio camminando nella natura; 3) combattere la solitudine mantenendo una buona rete sociale; 4) mantenere sempre viva la curiosità verso la conoscenza di cose nuove e la sensazione di avere uno scopo e un senso di utilità nella vita.

