FINALMENTE INIZIAMO A VEDERE LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL - IL NUMERO DI MORTI SETTIMANALI PER COVID È SCESO AL MINIMO DA MARZO 2020 E SECONDO IL DIRETTORE DELL'OMS, TEDROS GHEBREYESUS, "LA FINE DELLA PANDEMIA A PORTATA DI MANO". SPERIAMO CHE PER UNA VOLTA L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ IMBROCCHI UNA PREVISIONE - IL MINISTRO DELLA SALUTE, ROBERTO SPERANZA, COME AL SOLITO NON È COSÌ OTTIMISTA E PREVEDE UNA NUOVA ONDATA IN AUTUNNO. PER L'AIFA "AL MOMENTO NON CI SONO ELEMENTI PER..."