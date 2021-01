BASTA UN ANTIPARASSITARIO DA QUATTRO SOLDI PER FRENARE IL COVID? L'UNIVERSITÀ DI LIVERPOOL HA SCOPERTO CHE L'IVERMECTINA, USATA DI SOLITO CONTRO PIDOCCHI E SCABBIA, RIDUCE LE PROBABILITÀ DI MORTE PER IL VIRUS FINO AL 75%, RENDENDO ANCHE LE PERSONE MENO CONTAGIOSE - SERVONO 12 CENTESIMI PER PRODURRE LA SOSTANZA FARMACOLOGICA...

Articolo del "Financial Times" - Dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

È stato dimostrato che un farmaco antiparassitario economico, non coperto da brevetto, ha un effetto significativo sulla riduzione della mortalità nei pazienti con Covid-19 da moderato a grave.

I ricercatori hanno salutato la scoperta preliminare come un passo fondamentale verso l'ampliamento dell'arsenale di farmaci utilizzati contro la malattia.

L'Università di Liverpool di Andrew Hill e altri hanno effettuato una ripartizione meta-analitica di 18 studi che hanno trovato che l'ivermectina è stata associata con infiammazione ridotta e una più rapida eliminazione di Sars-Cov-2, il virus che causa Covid-19.

In sei di questi studi, il rischio di morte è stato ridotto del 75% in un sottogruppo di pazienti con Covid-19 da moderato a grave.

L'unico antivirale con una sorta di approvazione a livello globale per il trattamento di Covid-19 è il remdesivir di Gilead Sciences, che ha mostrato un certo beneficio nell'accorciare i ricoveri ospedalieri, ma nessun chiaro effetto sulla mortalità o sulle cariche virali, una misura di quanto il virus circola nel flusso sanguigno di un paziente.

L'ivermectina non è tecnicamente un antivirale, anche se questi risultati suggeriscono che il farmaco può godere di proprietà antivirali. Di solito è usata per trattare le infestazioni di pidocchi e scabbia, nonché parassiti più gravi come la cecità fluviale.

Il dottor Hill ha detto che i risultati dell'ivermectina sono incoraggianti, ma sono necessari ulteriori studi per fornire ai regolatori globali prove sufficientemente solide da giustificare l'approvazione.

"È un farmaco generico usato in tutto il mondo. Servono 12 centesimi per produrre la sostanza farmacologica. Il farmaco costa 3 dollari in India, 96 dollari negli Stati Uniti", ha detto il dottor Hill al Financial Times.

Il farmaco potrebbe rendere più difficile per le persone essere infettate e potrebbe essere più difficile per chi ha la malattia infettare chiunque altro, hanno ipotizzato i ricercatori.

"Se le persone che risultano positive al test per il Covid-19 vengono trattate immediatamente con un farmaco che elimina il virus rapidamente, questo potrebbe renderle meno contagiose", ha detto il dottor Hill. "Questa strategia di 'trattamento come prevenzione' funziona per l'HIV e dovrebbe ora essere testata per il Covid-19".

"Lo scopo di questo rapporto è di avvertire la gente che questo sta arrivando: preparatevi, prendete le provviste, preparatevi ad approvarlo", ha detto il dottor Hill. "Dobbiamo essere pronti".

L'ivermectina non è approvata nel Regno Unito e di solito viene importata dalla Francia. Ma i ricercatori sono stati categorici sul fatto che molti degli studi esaminati non sono stati sottoposti a una revisione tra pari e che le meta-analisi, che esaminano molti studi contemporaneamente, potrebbero essere soggette a errori.

Mentre la corsa alla ricerca di vaccini sicuri ed efficaci ha prodotto un certo numero di candidati approvati e alcuni Paesi hanno iniziato campagne di vaccinazione su larga scala, la ricerca di trattamenti efficaci per Covid-19 è rimasta indietro. I ricercatori si sono concentrati soprattutto sulla prevenzione del ricovero in ospedale e sulla riduzione dei tassi di mortalità per coloro che si ammalano gravemente e finiscono in ospedale.

"La vaccinazione è fondamentale per la risposta all'epidemia", ha detto il dottor Hill. "Ma questo potrebbe aiutare a ridurre i tassi di infezione rendendo le persone meno contagiose e potrebbe ridurre i tassi di mortalità trattando l'infezione virale".