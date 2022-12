BASTA UNA PILLOLA E L’INSULINA VA SU – SI ACCENDE UNA NUOVA SPERANZA PER I MALATI DI DIABETE DI TIPO 1 CHE POTREBBERO SOSTITUIRE LE INIEZIONI CON DELLE PILLOLE – FINO A OGGI I TEST PER PRODURRE UNA PASTICCA ERANO STATI DELUDENTI VISTO CHE L’INSULINA È INSTABILE E VIENE IMMEDIATAMENTE DEGRADATA DAL CORPO DURANTE LA DIGESTIONE. MA ORA, GRAZIE ALLO SVILUPPO DELLA MICROSCOPIA CRIOELETTRONICA, C’È LA …

Sostituire le iniezioni giornaliere di insulina con delle pillole potrebbe esser possibile in un futuro non troppo lontano.

Una molecola che imita l'insulina e che può essere assunta oralmente è stata individuata da ricercatori del Walter and Eliza Hall Institute (WEHI) di Melbourne, in Australia. I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista Nature Communications, aprono nuove strade per lo sviluppo di farmaci orali per le persone con diabete.

Le persone con diabete di tipo 1 non possono produrre insulina, ormone chiave necessario per controllare i livelli di zucchero nel sangue, e necessitano più iniezioni giornaliere di insulina per tenere sotto controllo i livelli di glucosio. "Da 100 anni a questa parte lo sviluppo di una pillola di insulina è stato un sogno per i ricercatori ma, dopo decenni di tentativi, c'è stato poco successo", spiegano Nicholas Kirk e Mike Lawrence ricercatori di Wehi, principali ricercatori dello studio.

L'insulina, infatti, è difficile da produrre in pillole perché particolarmente instabile e immediatamente degradata dal corpo durante la digestione. La ricerca ha ora subito un'accelerazione con lo sviluppo della microscopia crioelettronica (cryo-EM), una nuova tecnologia in grado di visualizzare molecole complicate in dettaglio atomico, consentendo di generare rapidamente immagini 3D del recettore dell'insulina.

Gli esperimenti cryo-EM hanno identificato una molecola peptide che imita l'insulina e può legarsi e attivare il recettore dell'ormone: questo rappresenta il primo passo in un percorso che indirizza le cellule ad assorbire il glucosio quando i livelli di zucchero nel corpo sono troppo alti. "È ancora una lunga strada che richiederà ulteriori ricerche, ma è entusiasmante sapere che la nostra scoperta apre le porte ai trattamenti orali per il diabete di tipo 1", concludono i ricercatori. .

