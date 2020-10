È IL BELGIO IL NOSTRO FUTURO? M.FELTRI: ''L'ITALIA SEGUE DI 9-10 GIORNI BRUXELLES. A BREVE RISCHIAMO ANCHE NOI DI ARRIVARE AL 15% DI TAMPONI POSITIVI. È INTERESSANTE PERCHÉ UNA DECINA DI GIORNI FA IL BELGIO HA PENSATO DI CAVARSELA CON QUALCHE MISURA ANTI ASSEMBRAMENTO (PIÙ DRASTICHE SOLO A BRUXELLES), MA DA IERI SONO CHIUSI BAR E RISTORANTI DELL' INTERO PAESE, E COPRIFUOCO NOTTURNO, E IL MINISTRO DELLA SALUTE HA AMMESSO DI AVER PERSO IL CONTROLLO DELLA SITUAZIONE. BUONA FORTUNA A TUTTI NOI''

Mattia Feltri per ''la Stampa''

Siccome vedo quel brav' uomo del nostro presidente del Consiglio un po' sfilacciato, rispetto al gran spolvero della scorsa primavera, se possibile un pochino più indeciso, mi sono preso la briga di compiere per lui una ricerca di dati, e se ritiene gli invierò una tabella colorata a suo immediato vantaggio. Perché, grazie a un mio amico residente a Bruxelles, mi sono accorto che l' andamento dei contagi in Belgio è interessante. Anzi, per la precisione il tasso di contagio, ovvero quante persone risultano positive sul numero di tamponi effettuati. Meno di un mese fa, il 26 settembre, il Belgio era al 4.2 per cento, cioè ogni cento tamponi quattro persone risultavano contagiate.

Noi siamo arrivati a quella percentuale un paio di settimane dopo, il 10 ottobre. Torniamo in Belgio. Il 6 ottobre il tasso di positività era al 7.5 per cento. Stavolta ci abbiamo impiegato soltanto dieci giorni per agganciare la quota: è successo venerdì scorso, 16 ottobre. Ieri, 19 ottobre, il nostro tasso di contagio era al 9.5 per cento, cioè la percentuale toccata in Belgio nove giorni prima. Un' altra accelerata, e siamo a un passo da un tampone positivo ogni dieci. Sabato il Belgio era già oltre il 15 per cento, e così, a occhio e croce, saremo lì il prossimo weekend.

È interessante perché una decina di giorni fa il Belgio ha pensato di cavarsela con qualche misura anti assembramento (più drastiche solo a Bruxelles), ma da ieri sono chiusi bar e ristoranti dell' intero paese, e coprifuoco notturno, e il ministro della Salute ha ammesso di aver perso il controllo della situazione. Buona fortuna a tutti noi.

