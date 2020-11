Bill Bostock per https://it.businessinsider.com/

La Cina, dove è stato scoperto per la prima volta il nuovo coronavirus, è ora, secondo la maggior parte dei parametri, al sicuro, con gran parte della vita quotidiana che pure è tornata alla normalità.

CINA XI JINPING ECONOMIA CINESE CORONAVIRUS COVID PANDEMIA

È un’inversione sorprendente rispetto a gennaio e febbraio, quando la Cina sembrava essere nel caos mentre il resto del mondo stava a guardare.

La ripresa della Cina è stata particolarmente evidente durante la Golden Week, una delle più grandi festività cinesi, che si è svolta dal 1 ° ottobre al 7 ottobre.

Circa 637 milioni di persone – ovvero il 46% dell’intera popolazione del paese – hanno viaggiato per la Cina quella settimana, spendendo in tutto 69 miliardi di dollari in vacanze, viaggi di shopping, matrimoni e visite a parenti, hanno detto i media statali.

Nel frattempo, gli Stati Uniti e un certo numero di nazioni europee stanno lottando per reprimere i loro focolai e far ripartire le loro economie a seguito di perdite di posti di lavoro diffuse e recessioni.

Manca poco più di un mese al fine settimana delle vacanze del Ringraziamento negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, il massimo esperto statunitense di malattie infettive, Anthony Fauci, ha affermato che gli americani devono “sacrificarlo” se sperano di prevenire un’altra ondata di casi.

I paesi stanno anche affrontando la pressione aggiuntiva dell’inverno, che con il suo clima freddo e il sistema immunitario indebolito delle persone potrebbe alimentare nuovi picchi di casi di COVID-19.

Gli Stati Uniti sono ben lungi dall’emulare il successo della Golden Week. Martedì, la Cina ha segnalato 20 nuovi casi, secondo la sua Commissione sanitaria nazionale. Lo stesso giorno, gli Stati Uniti hanno segnalato 54.512 nuovi casi, secondo un tracker del New York Times.

esercito cinese wuhan

La Cina è stata la prima a sperimentare l’epidemia, quindi ne consegue che dovrebbe essere la prima a venirne fuori. Ma la velocità con cui lo ha fatto mette a nudo la povera gestione della pandemia da parte di molte nazioni occidentali.

Gli Stati Uniti, con una popolazione di 328 milioni, hanno registrato quasi 8 milioni di casi di coronavirus e più di 217.000 morti alla data di venerdì, secondo un tracker della Johns Hopkins University .

Invece, la Cina, con una popolazione di 1,3 miliardi, ha registrato 90.900 casi di coronavirus e 4.739 morti fino a venerdì, secondo Johns Hopkins.

Il successo della Cina è stato attribuito a una serie di fattori.

Testare, nei giusti tempi

La prima cosa che ha permesso alla Cina di avere successo è stato l’impegno nel testare e il testare in modo intelligente.

Sottoporsi a un test è stato veloce e gratuito. Coloro che sono risultati positivi sono stati immediatamente inviati a centri di isolamento di nuova creazione o ospedali vicini, riducendo il rischio di infettare le persone con cui vivevano o lavoravano.

Wuhan è stata rapidamente isolata, con i residenti che hanno trascorso 76 giorni in isolamento .

bambini cinesi con robot dottori a scuola

“Questi sono luoghi che sono sfuggiti al controllo all’inizio e la Cina ha preso questa decisione per proteggere la Cina e il resto del mondo”, ha detto a Vox Bruce Aylward, assistente del direttore generale dell’OMS, aggiungendo che il successo della Cina è stato dovuto alla velocità delle reazioni e al prendere sul serio la tracciabilità dei contratti.

“Più velocemente riesci a trovare i casi, isolarli e tenere traccia dei loro contatti più stretti, più avrai successo”, ha detto.

“Il loro sistema è pronto per un rilevamento rapido e una risposta rapida. Non avrebbero mai voluto trovarsi in un’altra situazione come un Wuhan – e non l’hanno fatto”.

Insieme a questo, come riportato in precedenza da Business Insider , gli ospedali sono stati costruiti da zero in pochi giorni, le cure mediche non urgenti sono state ritardate, le visite mediche sono state spostate online, sono state aperte cliniche per la febbre all’aperto, gli ospedali sono stati isolati dai reparti COVID-19 ed è stato avviato il tracciamento dei contatti su larga scala.

Quattordicimila punti di controllo della salute e della temperatura sono stati istituiti anche nella maggior parte dei principali snodi di trasporto in tutto il paese, secondo la rivista medica The Lancet .

A luglio, quando la Cina ha iniziato a riaprire provvisoriamente i suoi confini, l’ autorità aeronautica del paese ha affermato che chiunque entrasse dall’estero sarebbe dovuto risultare negativo al COVID-19 entro cinque giorni dall’imbarco.

ragazzi cinesi scuola a distanza

E negli ultimi giorni dell’epidemia, quando si registravano a malapena nuovi casi, la Cina continuava a restare cauta.

Il 9 ottobre, la città orientale di Qingdao ha annunciato che avrebbe testato tutti i 9 milioni di residenti per il coronavirus in un blitz di cinque giorni dopo aver identificato 12 nuovi casi legati a un ospedale locale.

Giovedì, il quotidiano People’s Daily ha riferito che le autorità statali hanno condotto 10,5 milioni di test. Ciò equivale a testare tutti nell’area di New York City.

Non è stata la prima volta che la Cina ha testato un’intera città al primo segno di una minaccia che il coronavirus potesse essere di nuovo in fase di diffusione.

A maggio, Wuhan ha testato i suoi 11 milioni di residenti per un periodo di 10 giorni. A coloro che non si sono presentati per i test è stato detto che avrebbero dovuto pagare per tutti i loro test in futuro, secondo il New York Times.

Prima di quella riacutizzazione, i siti in cui si effettuavano test COVID-19 a Wuhan stavano elaborando una media di 46.000 test al giorno, secondo quanto riportato dal Times. Il primo giorno di test di massa a maggio, sono stati elaborati 1,47 milioni di test, ha detto il Times.

Ciò ha mostrato quanto seriamente la Cina stesse ancora prendendo il virus, anche dopo settimane senza nuovi casi trasmessi localmente. Alcuni esperti hanno persino affermato che fosse eccessivo.

Jin Dongyan, virologo dell’Università di Hong Kong, ha detto al Times che un campione di circa 100.000 persone sarebbe stato sufficiente e ha descritto lo schema di test di massa come “un po’ spaventoso”.

CORONAVIRUS - TURISTE CINESI

Per confrontare il livello dei test a Wuhan con quello negli Stati Uniti, il Times ha riferito che lo stato di New York aveva testato un totale di 1,7 milioni di persone tra il 4 marzo e il 3 giugno.

Durante quel periodo, il 7 aprile, lo stato ha registrato un record di 5.489 morti per coronavirus . Il giorno precedente erano morte 4.758 persone.

Alcune città degli Stati Uniti hanno ricevuto elogi per aver lanciato test drive-in di discreto successo, come Los Angeles e San Francisco, ma nessuno è stato all’altezza degli sforzi visti in Cina.

Nel frattempo, il Regno Unito ha un problema cronico di test , con il governo che in diverse occasioni non è riuscito a raggiungere gli obiettivi dei test giornalieri, soprattutto recentemente di fronte all’aumento della domanda .

Anche la Spagna ha faticato a intensificare i test in primavera . La Francia ha intensificato i test questo autunno, ma ci sono state più segnalazioni di ritardi diffusi e laboratori sovraccarichi.

Blocchi e distanziamenti sociali eseguiti rigorosamente

In tutte le città pandemiche della Cina sono stati applicati rigorosamente blocchi e li hanno reintrodotti quando necessario.

xi jinping trinca

I residenti hanno rispettato le misure di sanità pubblica, con le autorità locali che hanno visitato le famiglie per assicurarsi che le persone fossero a casa e persino impedito loro di uscire.

La Cina è uno stato autoritario che monitora regolarmente i suoi cittadini e reprime il dissenso. Durante la sua epidemia, i funzionari di tutto il paese hanno utilizzato metodi hi-tech per monitorare i loro residenti, dal rilevare le persone con febbre con il riconoscimento facciale e le telecamere termiche, ai droni volanti per far sentire a disagio le persone per essere all’aperto.

Uno studio che confrontava le interazioni umane nelle principali città di Wuhan e Shanghai prima e dopo la pandemia, pubblicato sulla rivista Science a giugno , ha rilevato che “i contatti giornalieri si sono ridotti da sette a otto volte durante il periodo di distanziamento sociale del COVID-19, con la maggior parte delle interazioni limitato alla famiglia”.

“Troviamo che il solo distanziamento sociale, come implementato in Cina durante l’epidemia, è sufficiente per controllare COVID-19”, hanno scritto gli autori.

Un altro motivo per cui la Cina ha applicato così bene le misure di sanità pubblica, secondo un esperto, è stato perché aveva già esperienza nel rispondere ai focolai, grazie all’epidemia di SARS nel 2003.

XI JINPING

“Ha un sistema centralizzato di risposta alle epidemie. La maggior parte degli adulti cinesi ricorda la SARS-CoV e l’alto tasso di mortalità ad essa associato”, ha detto a The Lancet in ottobre Xi Chen, professore associato presso la Yale School of Public Health.

“La società era già molto attenta a ciò che può accadere in un’epidemia di coronavirus. Altri paesi non hanno ricordi così freschi di una pandemia”.

Nel frattempo, gli Stati Uniti non sono riusciti a introdurre un piano federale coerente per rendere il distanziamento sociale o l’indossare le mascherine una norma.

La Casa Bianca è passata più volte dall’approvazione del consiglio dei Centers for Disease Control and Prevention sull’indossare maschere al l’ignorarlo . Il mese scorso, secondo quanto riferito la Casa Bianca ha impedito al CDC di imporre regole per rendere obbligatorie le mascherine sui trasporti pubblici.

La dottoressa Leana Wen, ex commissaria alla salute di Baltimora, ha dichiarato alla CNN a maggio: “Sappiamo che il distanziamento sociale è più efficace se applicato precocemente, in modo coerente e aggressivo. Non è quello che è successo negli Stati Uniti”.

Gli americani ancora non indossano le mascherine

Si ritiene che le mascherine siano un modo chiave per rallentare la diffusione del virus e la Cina, essendo il più grande produttore mondiale di dispositivi di protezione individuale , era in una buona posizione per aumentare rapidamente la produzione e fornire protezione ai lavoratori in prima linea.

cina hong kong coronavirus

Le autorità negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, tuttavia, hanno segnalato carenze di DPI (dispositivo di protezione individuale) e ci sono voluti mesi per ammettere che indossare la mascherina fosse utile per frenare la diffusione del coronavirus. A maggio, il governo britannico stava ancora valutando se dire alla gente di coprirsi la faccia in pubblico.

Al contrario, “l’uso era molto diffuso” in Cina, ha detto Chen, il professore di Yale.

Ha detto a The Lancet: “Basta confrontarlo con gli Stati Uniti, dove anche a giugno e luglio, quando il virus era in aumento, le persone si rifiutavano ancora di indossare maschere. Anche alla fine di settembre, il presidente Trump considerava ancora la maschera di Joe Biden una debolezza per la quale andava ridicolizzato . ”

Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Italia , i funzionari hanno anche incolpato giovani per le ondate di casi perché, secondo loro, non indossavano le maschere.

Molteplici rapporti hanno evidenziato come i giovani volessero divertirsi una volta arrivato il clima estivo , partecipando alle feste durante le vacanze di primavera e organizzando rave illegali .

“Fatica pandemica”

La portata e il rispetto del blocco della Cina erano difficili da replicare negli Stati Uniti e in Europa.

Quando la Cina ha bloccato Wuhan e le città vicine a gennaio, alcuni esperti occidentali hanno sostenuto che la mossa non fosse etica . Durante la pandemia, i cittadini di Londra , Madrid , Belgrado , Denver , Austin e altre città hanno tenuto proteste anti-blocco.

coronavirus cina 4

C’è anche un consenso tra i professionisti medici sul fatto che i blocchi negli Stati Uniti e in Europa siano terminati ben prima che le comunità fossero libere dal virus o attrezzate per sopprimere le riacutizzazioni .

Quando San Francisco è stata bloccata a marzo , diventando una delle prime aree urbane negli Stati Uniti a esserlo, i residenti hanno seguito in gran parte gli ordini del governo su come indossare la maschera, praticare il distanziamento e limitare le riunioni.

Due mesi dopo, la città ha registrato solo 35 morti per coronavirus, rispetto ai 14.700 di New York nello stesso lasso di tempo, secondo Wired . (San Francisco ha un decimo della popolazione di New York City, quindi il suo bilancio di morti comparabile sarebbe stato di 1.470, ha detto Wired.)

Ma quando la pazienza degli abitanti di San Francisco è diminuita in agosto, i casi hanno cominciato a salire.

“Quello che ci ha portato [il blocco] sono stati 3 mesi e mezzo di relativa calma, relativamente pochi casi, sorprendentemente pochi decessi e un’opportunità per aumentare le capacità sanitarie”, ha affermato al Washington Post il 3 agosto il dottor Robert Wachter, presidente del dipartimento di medicina dell’Università della California, San Francisco.

“Ma ci ha anche comportato un po’ di noncuranza”.

In Europa il caso era più o meno lo stesso, con esperti che affermavano che il continente soffriva di “stanchezza pandemica”.

I casi sono in aumento questa settimana e raggiungono livelli record. Il Regno Unito ha raggiunto un nuovo picco giovedì di oltre 17.000 casi giornalieri. Martedì, la Francia ha segnalato un record di 19.000 nuovi casi.

Anche il Belgio e la Polonia hanno stabilito nuovi record per i casi quotidiani, con infezioni in aumento anche in Germania, Irlanda, Italia e Svezia. Parigi, Londra e altre grandi aree sono state sottoposte a nuove restrizioni questa settimana.

Mentre un numero elevato di casi può essere in parte attribuito all’aumento dei test – che mancava durante il picco dell’epidemia del continente questa primavera – c’è stata anche una maggiore socializzazione in quei luoghi, ha riferito Aria Bendix di Business Insider .

Tuttavia, gli esperti hanno avvertito che, in luoghi come il Regno Unito , i blocchi sono stati revocati troppo presto.

coronavirus cina 3

Nel tentativo di recuperare il terreno perduto, il primo ministro Boris Johnson ha imposto blocchi su un certo numero di aree urbane settentrionali alla fine di settembre e all’inizio di ottobre, con scarso effetto .

Il 13 ottobre è stato rivelato che il governo di Johnson ha ignorato il consiglio degli esperti di sanità pubblica del governo di imporre un blocco di due settimane a fine settembre. Queste misure avrebbero contribuito a fermare la ricomparsa del virus.

E adesso?

L’8 settembre, il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato sconfitto il coronavirus nel suo Paese.

“Stiamo guidando il mondo nella ripresa economica e nella lotta contro COVID-19”, ha detto in una cerimonia in onore degli operatori sanitari .

Sembra anche che le misure rapide, a volte dure, adottate in Cina abbiano contribuito a renderla la prima grande economia a tornare ai livelli pre-pandemici quest’estate.

La Cina ha affermato che la sua economia è cresciuta del 3,2% nel secondo trimestre del 2020, con l’ex economista di Goldman Sachs Jim O’Neill che ha affermato che il paese probabilmente cancellerà tutte le perdite economiche del 2020 l’anno prossimo.

Nel frattempo, gli Stati Uniti e molti stati europei hanno ancora molto da fare per ridurre il loro focolaio di coronavirus al livello della Cina.

medici di un ospedale festeggiano dopo aver dimesso anche l'ultimo paziente in cina

E con l’avvicinarsi dell’inverno, gli esperti temono che le morti aumenteranno se non cambierà nulla.