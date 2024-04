BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO – È IN ATTO UNA CAMPAGNA DI DEMONIZZAZIONE CHE PORTA I GIOVANI A FARE SEMPRE PIÙ ATTENZIONE ALLA QUANTITÀ DI ALCOL. MA È LA SOMMA CHE FA IL TOTALE: TRACANNARE DIECI BIBITE LIEVEMENTE ALCOLICHE È COME AVER BEVUTO DUE O TRE BICCHIERI DI VINO, CHE PERÒ CONTIENE MOLTA MENO CHIMICA. CHE FARE? PER AVVICINARE I GIOVANI AL MONDO DEL VINO OCCORRE… - VIDEO

Cristiana Lauro per www.ilsole24ore.com

I consumi di vino tra i giovani sono in calo significativo sia considerando i Millennials che la Gen Z, in controtendenza invece con l’uso di alcolici che risulta essere in costante crescita […] . In sostanza si beve sempre meno vino per accompagnare i pasti a casa, mentre si consuma sempre più nei locali, ristoranti ed enoteche con mescita […]

Se […] estendiamo lo sguardo, magari oltreoceano […], i dati sono decisamente peggiori. Mi riferisco agli Usa, ma anche a al Canada. Insomma, il vino tra i giovani fatica a conquistare consensi e di conseguenza i consumi diminuiscono.

A discapito del vino, crescono fortemente le bevande alcoliche aromatizzate: i cosiddetti hard seltzer (ma anche i nuovi cocktail pronti all’uso) che rosicchiano costantemente quota di mercato tra i giovani americani.

Per inciso vorrei chiarire il fatto che gli hard seltzer sono sodati alcolici, con un nome quindi un po’ a trabocchetto; ecco, diciamo che il trucco c’è e si vede! Si tratta di bevande frizzanti a bassa gradazione alcolica (tra il 3 e il 5%) aromatizzate con l’aggiunta di estratti di frutta e spezie che le rendono piacevoli un po’ a tutti, compresi i minorenni […]. Peccato che quello che alla fine conta sia la somma delle bevande alcoliche consumate, e non la gradazione delle stesse!

Detto questo, negli Stati Uniti è in atto una campagna di demonizzazione dell’alcol che produce tra i giovani un cambiamento di stile di vita, dove si fa sempre maggiore attenzione alla quantità di alcol […]; birra e sidro diventano per diretta conseguenza dei competitor molto aggressivi per il vino.

Ma ripeto è la somma che fa il totale: se tracanni dieci bibite lievemente alcoliche è come aver bevuto due o tre bicchieri di vino che, se prodotto correttamente, […] contiene molta meno chimica. Considerando che gli Usa e in parte anche il Canada costituiscono i nostri principali mercati di esportazione, questo trend non va assolutamente sottovalutato.

Un dato che accomuna i giovani consumatori è quello di scoprire e esplorare senza pregiudizi, un mondo come quello del vino che nel passato, si è forse distinto più per essere destinato a consumatori esperti. Questo è un paradigma che sta cambiando, e dovrà farlo in tempi brevi per non rischiare di allontanare il pubblico più giovane. Sicuramente anche la sempre più crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale sarà uno dei temi da considerare con riguardo.

Per avvicinare i giovani al mondo del vino occorre dunque ragionare e reimpostare la comunicazione nel suo insieme; trasparenza, prestigio e chiarezza dovranno accompagnarla. La sfida sarà quella di riuscire a rivolgerci alle nuove generazioni […] in modo credibile e autorevole essendo del tutto evidente che saranno i giovani a giocare un ruolo determinante per il futuro del mondo del vino, non di certo io che sono una signora di mezza età

