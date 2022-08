BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 42.976 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 45.621) E 161 MORTI (IERI 171), CON 242.010 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE LIEVEMENTE AL 17,7% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SCENDONO DI 272 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 34 IN MENO DI IERI

Chiara Barison per www.corriere.it

tamponi rapidi

Sono 42.976 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 45.621, qui il bollettino). Sale così ad almeno 21.213.559 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 161 (ieri 171), per un totale di 172.729 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 19.865.536 e 68.947 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 74.049). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.175.294 , pari a -26.149 rispetto a ieri (-25.046 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

TAMPONI 6

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 242.010, ovvero 13.787 in meno rispetto a ieri, quando erano stati 255.797. Il tasso di positività è al 17,7%; ieri era 17,8%.

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -272 (ieri -239), per un totale di 9.734 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -34 (ieri +10) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 362 malati gravi, con 31 ingressi in rianimazione (ieri 47).

