BOLLETTINIAMOCI - OGGI 2.199 NUOVI CASI E 77 MORTI (IERI ERANO 102) – I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 218.738, CON IL TASSO DI POSITIVITA’ ALL’1% - IN TOTALE, LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO 39,4 MILIONI, CON 13,3 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (24,69% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – I CASI REGIONE PER REGIONE

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 9 giugno 2021

Sono 2.199 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.896). Sale così ad almeno 4.237.790 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 77 (ieri sono stati +102), per un totale di 126.767 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.936.088 e 8.912 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +8.519). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 174.935, pari a -6.791* rispetto a ieri (-6.727 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

curva contagi italia

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 218.738, ovvero 2.179 in meno rispetto a ieri quando erano stati 220.917. Mentre il tasso di positività è 1% (l’approssimazione di 1,005%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, 1 è risultato positivo; ieri era 0,9%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Il rapporto di casi su test è stabile all’1%, cambiato di poco rispetto allo 0,9% precedente. È il normale andamento altalenante della curva che si alza leggermente a metà settimana, per poi toccare il suo punto massimo giovedì e scendere di nuovo nel weekend, fino al punto minimo di lunedì. Dal confronto con lo scorso mercoledì (2 giugno) — lo stesso giorno della settimana — si vede che il trend è sempre in discesa: il 2 giugno, infatti, sono stati registrati +2.897 casi con un tasso di positività dell’1,2%, mentre oggi ci sono meno nuove infezioni con una percentuale più bassa.

Il sistema sanitario

coronavirus ospedale san filippo neri di roma

Sempre in calo le degenze, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -303 (ieri -225), per un totale di 4.382 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -27 (ieri -71), portando il totale dei malati più gravi a 661, con 24 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +17).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 39,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 13,3 milioni (24,69% della popolazione over 12).

VACCINI GIOVANI E ANZIANI

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 838.341: +322 casi (ieri +291)

Veneto 424.296: +126 casi (ieri +130)

Campania 421.797: +257 casi (ieri +251)

Emilia-Romagna 385.176: +107 casi (ieri +99)

Piemonte 361.734: +137 casi (ieri +96)

Lazio 343.753: +179 casi (ieri +139)

Puglia 251.757: +185 casi (ieri +134)

Toscana 242.786: +127 casi (ieri +90)

Sicilia 228.337: +320 casi (ieri +337)

Friuli-Venezia Giulia 107.257: +25 casi (ieri +45)

Marche 103.255: +82 casi (ieri +33)

Liguria 102.982: +20 casi (ieri +21)

Abruzzo 74.362: +48 casi (ieri +25)

P. A. Bolzano 73.113: +21 casi (ieri +28)

Calabria 67.872: +114 casi (ieri +61)

Sardegna 56.937: +37 casi (ieri +14)

Umbria 56.589: +21 casi (ieri +32)

P. A. Trento 45.626: +33 casi (ieri +21)

Basilicata 26.560: +31 casi (ieri +35)

Molise 13.619: +3 casi (ieri +6)

Valle d’Aosta 11.641: +4 casi (ieri +8)