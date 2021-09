BOLLETTINIAMOCI! – CONTINUA IL RALLENTAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS: OGGI 5.522 NUOVI CASI E 59 DECESSI, CON 291.468 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,9% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 80 MILIONI, CON PIÙ DI 39,2 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (72,74% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – CARTABELLOTTA (GIMBE): “PER LA PRIMA VOLTA DA FINE GIUGNO DIMINUISCONO I NUOVI CASI SETTIMANALI, SIA COME NUMERI ASSOLUTI CHE COME MEDIA MOBILE DEI CASI GIORNALIERI…”

BOLLETTINO 9 SETTEMBRE 2021

Paola Caruso per www.corriere.it

Sono 5.522 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.923). Sale così ad almeno 4.590.941 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 59 (ieri sono stati 69), per un totale di 129.766 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.331.257 e 7.122 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 8.058). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 129.918, pari a -1.663 rispetto a ieri (-2.206 il giorno prima). Da notare che gli attuali positivi diminuiscono per il quinto giorno consecutivo.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 291.468, ovvero 10.512 in meno rispetto a ieri quando erano stati 301.980 Mentre il tasso di positività è 1,9% (l’approssimazione di 1,89%); ieri era 2%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Buono il confronto con lo scorso giovedì (2 settembre) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +6.761 casi con un tasso di positività del 2,3%: infatti oggi ci sono meno nuove infezioni del 2 settembre, con un rapporto di casi su test inferiore (1,9% contro 2,3%). Questo andamento (di rallentamento della circolazione del virus) va avanti da diversi giorni, come si vede in modo immediato dal grafico della curva in basso. «I numeri stanno scendendo lentamente» spiega il fisico Giorgio Sestili.

Un miglioramento si vede sui dati settimanali (1-7 settembre), forniti dal monitoraggio indipendente di Fondazione Gimbe: -12,5% i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. «Per la prima volta da fine giugno diminuiscono i nuovi casi settimanali, dopo 9 settimane, sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 5.644», spiega Nino Cartabellotta, Presidente di Gimbe. E frena la crescita delle ospedalizzazioni: +1,3% i ricoveri in area medica (era +7,9% la settimana scorsa) e +3,5% in terapia intensiva (era +5,4% la settimana scorsa).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 80 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 39,2 milioni (72,74% della popolazione over 12).