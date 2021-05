BOLLETTINIAMOCI – OGGI 10.585 NUOVI CASI E 267 MORTI, IL TASSO DI POSITIVITA’ E’ DEL 3,2% (IERI 2,9%) CON 327.169 TAMPONI EFFETTUATI - SI OSSERVA ANCORA UN PICCOLO MIGLIORAMENTO RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA: IL RAPPORTO DI CASI SU TEST È AL DI SOTTO DEL 4% SEGNATO MERCOLEDI’ 28 APRILE – SOMMINISTRATE 21,7 MILIONI DOSI DEL VACCINO, I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIU’ DI 6,5 MILIONI…

Paola Caruso per www.corriere.it

BOLLETTINO 5 MAGGIO 2021

Sono 10.585 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +9.116). Sale così ad almeno 4.070.400 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 267 (ieri sono stati +305), per un totale di 122.005 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.541.266 e 17.072 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +18.447). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 407.129, pari a -6.760* rispetto a ieri (-9.669 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 327.169, ovvero 11.663 in più rispetto a ieri quando erano stati 315.506. Mentre il tasso di positività è 3,2% (l’approssimazione di 3,23%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 3 sono risultati positivi; ieri era 2,9%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva in oscillazione sale sempre a metà settimana a causa del maggior numero di analisi processate, per poi raggiungere il punto massimo giovedì e scendere nel weekend e lunedì. Dal confronto con lo scorso mercoledì (28 aprile), quando sono stati registrati +13.385 casi con un tasso di positività del 4%, si osserva ancora un altro piccolo miglioramento.

coronavirus terapia intensiva 3

Oggi, infatti il rapporto di casi su test è 3,2%, leggermente più alto del giorno prima, ma al di sotto del 4% segnato lo stesso giorno della settimana scorsa. Il trend si conferma in discesa lenta, mentre proseguono le vaccinazioni e si programmano le prossime riaperture.

Il sistema sanitario

Prosegue la riduzione delle degenze, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -656 (ieri -219), per un totale di 17.520 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -55 (ieri -67), portando il totale dei malati più gravi a 2.368, con 142 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +136).

vaccino covid

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 21,7 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 6,5 milioni.