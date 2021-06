BOLLETTINIAMOCI – OGGI 1.400 NUOVI CASI E 52 MORTI, TASSO DI POSITIVITA’ DELLO 0,7% (IERI ERA 0,6%) CON NOVE NUOVI INGRESSI IN RIANIMAZIONE – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 43,2 MILIONI, PIU’ DI 14,4 MILIONI HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 26,67% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – SPERANZA: “È EVIDENTE CHE SIAMO IN TUTT’ALTRA FASE EPIDEMIOLOGICA...”

BOLLETTINO 16 GIUGNO 2021

Sono 1.400 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.255). Sale così ad almeno 4.248.432 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 52 (ieri sono stati +63), per un totale di 127.153 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.019.424 e 5.399 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +53.074). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 101.855, pari a -4.051* rispetto a ieri (-51.884 il giorno prima).

TAMPONE

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 203.173, ovvero 9.535 in meno rispetto a ieri quando erano stati 212.708. Mentre il tasso di positività è 0,7% (l’approssimazione di 0,689%); ieri era 0,6%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. A metà settimana la curva tocca il punto massimo della sua oscillazione. Il «picco» della settimana scorsa è stato registrato infatti mercoledì 9 giugno con +2.199 casi e un tasso di positività dell’1%: oggi ci sono meno nuove infezioni del 9 giugno che indicano ancora un miglioramento, con una percentuale più bassa. «Da venerdì il 99% dell’Italia sarà in zona bianca» ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, al convegno del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi (Cnop). Anche le vittime si sono ridotte. «I decessi sono calati in maniera significativa e sono stabilmente sotto i 100. È evidente che siamo in tutt’altra fase epidemiologica».

Il sistema sanitario

vaccinazioni all'hotspot dell'allianz stadium di torino

Prosegue il calo delle ospedalizzazioni, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -269 (ieri -132), per un totale di 1.400 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -33 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -32), portando il totale dei malati più gravi a 471, con 9 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +26).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 43,2 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 14,4 milioni (26,67% della popolazione over 12).