17 set 2021 18:07

BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 4.552 NUOVI CASI E 66 DECESSI, CON 284.579 E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,6% (IERI ERA 1,7%) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 81,8 MILIONI, CON PIÙ DI 40,6 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (75,23% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – BRUSAFERRO DELL’ISS: “L’ETÀ MEDIA DI CHI CONTRAE L’INFEZIONE È IN LIEVE CRESCITA A 38 ANNI, E QUELLA DI INGRESSO IN INTENSIVA È DI 62-63 ANNI. DIMINUISCONO I CASI TRA I GIOVANI”