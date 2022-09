5 set 2022 18:53

BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 6.610 NUOVI CASI (IERI ERANO 13.197) E 40 MORTI (IERI 30), CON 63.822 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN CALO AL 10,4% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 7 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 12 IN PIÙ – L’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO HA DATO IL VIA LIBERA AI VACCINI ANTI-COVID ADATTATI CONTRO LA VARIANTE OMICRON. AVVISATE I NO-VAX CHE STA PER PARTIRE UNA NUOVA CAMPAGNA VACCINALE…