20 ago 2021 17:47

BOLLETTINIAMOCI! – OGGI CI SONO 7.224 NUOVI CASI E 49 DECESSI, CON 220.656 TAMPONI. IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE AL 3,2% (IERI ERA 3,5%) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 74,8 MILIONI, CON PIÙ DI 36 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (66,79% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - I POSTI LETTO OCCUPATI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 455, CON 26 INGRESSI OGGI – I CASI E DECESSI REGIONE PER REGIONE…