BOLLETTINIAMOCI - SONO 155.659 I NUOVI CONTAGI DA COVID NELLE ULTIME 24 ORE, SECONDO I DATI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. IERI ERANO STATI 197.552. LE VITTIME SONO INVECE 157 (IERI ERANO STATE 184) - SONO 1.943.979 GLI ATTUALMENTE POSITIVI AL COVID IN ITALIA, 125.086 IN PIÙ RISPETTO A IERI - SONO STATI EFFETTUATI 993.201 I TAMPONI MOLECOLARI E ANTIGENICI NELLE ULTIME 24 ORE IN ITALIA: IL TASSO DI POSITIVITÀ È AL 15,7%...