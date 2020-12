IL BOLLETTINO DELL’IMMACOLATA - OGGI TORNANO A CRESCERE I MORTI: SONO 634, IERI ERANO 528 - I NUOVI CASI SONO 14.842, CON 38MILA TAMPONI IN PIÙ, MA IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE SOTTO IL 10% - CRISANTI: “LA TERZA ONDATA È ORMAI UNA CERTEZZA. ALLA FINE DELLA PROSSIMA SETTIMANA SAREMO IL PAESE CON PIÙ MORTI IN EUROPA” – VIDEO

CORONAVIRUS - IL BOLLETTINO DELL 8 DICEMBRE 2020

Paola Caruso per www.corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.757.394 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 14.842, +0,8% rispetto al giorno prima (ieri erano +13.720), mentre i decessi odierni sono 634, +1% (ieri erano +528), per un totale di 61.240 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 958.629: 25.497 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +2,7% (ieri erano +19.638). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 737.525, pari a -11.294 rispetto a ieri, -1,5% (ieri erano -6.487). La flessione degli attuali positivi — sono in calo e con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma 1

I tamponi sono stati 149.232, ovvero 38.015 in più rispetto a ieri quando erano stati 111.217. Mentre il tasso di positività è del 9,9% (l’approssimazione di 9,945%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti meno di 10 sono risultati positivi; ieri era del 12,3%. Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati. Qui la mappa del contagio in Italia.

CORONAVIRUS - OSPEDALE

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di più tamponi. È «l’effetto post-weekend» per via del maggior numero di analisi effettuate lunedì (sono quelle comunicate oggi) rispetto al fine settimana. Benché il picco sia stato superato a metà novembre, l’incidenza dei casi rimane alta. «La terza ondata è ormai una certezza — dice il professor Andrea Crisanti —. Alla fine della prossima settimana saremo il Paese con più morti in Europa».

Per portare l’epidemia sotto controllo ci devono essere non più di cinque-diecimila casi giornalieri e il tasso di positività (il rapporto di casi su tamponi) deve scendere sotto il 10%. E oggi siamo a un tasso sotto il 10%, anche se di poco. Una buona notizia. Gli esperti comunque raccomandano prudenza fino al vaccino.

ANDREA CRISANTI

Il Veneto è la regione più colpita per il quarto giorno consecutivo (+3.145). Seguono con un incremento a quattro cifre: Lombardia (+1.656), Emilia-Romagna (+1.624), Lazio (+1.501), Sicilia (+1.148) e Campania (+1.080). Da notare il Piemonte: per la prima volta nella seconda ondata è sotto quota mille (+952).

I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 30.081 in totale: i posti letto occupati sono -443 rispetto al giorno prima (ieri +133). Mentre i malati più gravi in terapia intensiva (TI) sono 3.345 in totale: i posti letto occupati in rianimazione sono -37 rispetto al giorno prima (ieri -72), ma sono entrate +192 persone in questo reparto (ieri +144): vuol dire che nelle ultime 24 ore sono usciti dalle TI 229 pazienti (192+37) in quanto migliorati o deceduti.

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma 2

Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata.

Il Corriere ha creato una newsletter sul coronavirus. È gratis: ci si iscrive qui.

I casi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

Lombardia 432.327 (+1.656, +0,4%; ieri +1.562)

Piemonte 179.651 (+952, +0,5%; ieri +911)

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma

Veneto 170.944 (+3.145, +1,9%; ieri +2.550)

Campania 167.433 (+1.080, +0,6%; ieri +1.060)

Emilia-Romagna 137.270 (+1.624, +1,2%; ieri +1.891)

Lazio 133.128 (+1.501, +1,1%; ieri +1.372)

Toscana 109.418 (+428, +0,4%; ieri +593)

Sicilia 73.555 (+1.148, +1,6%; ieri +918)

Puglia 66.257 (+915, +1,4%; ieri +1.001)

Liguria 54.173 (+266, +0,5%; ieri +128)

Friuli-Venezia Giulia 36.484 (+658, +1,8%; ieri +359)

Marche 32.831 (+293, +0,9%; ieri +145)

Abruzzo 30.710 (+312, +1%; ieri +124)

P. A. Bolzano 25.555 (+79, +0,3%; ieri +155)

Umbria 25.344 (+135, +0,5%; ieri +65)

Sardegna 24.778 (+226, +0,9%; ieri +366)

Calabria 18.867 (+155, +0,8%; ieri +175)

P. A. Trento 17.417 (+149, +0,9%; ieri +165)

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma 2

Basilicata 9.105 (+59, +0,6%; ieri +106)

Valle d’Aosta 6.766 (+18, +0,3%; ieri +22)

Molise 5.381 (+43, +0,9%; ieri +52)

I decessi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 23.208 (+128; ieri +56)

Piemonte 6.746 (+59; ieri +64)

Veneto 4.374 (+113; ieri +51)

Campania 2.064 (+35; ieri +39)

Emilia-Romagna 6.268 (+49; ieri +57)

Lazio 2.701 (+33; ieri +46)

Toscana 2.933 (+35; ieri +31)

Sicilia 1.829 (+36; ieri +34)

Puglia 1.759 (+23; ieri +24)

Liguria 2.563 (+19; ieri +23)

Friuli-Venezia Giulia 1.089 (+30; ieri +24)

coronavirus terapia intensiva roma 2

Marche 1.355 (+18; ieri +10)

Abruzzo 994 (+5; ieri +9)

P. A. Bolzano 594 (+11; ieri +5)

Umbria 477 (+9; ieri +8)

Sardegna 543 (+4; ieri +8)

Calabria 360 (+7; ieri +10)

P. A. Trento 719 (+12; ieri +16)

Basilicata 181 (+1; ieri +5)

Valle d’Aosta 339 (+4; ieri +2)

Molise 144 (+3; ieri +6)