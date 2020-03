IL BOLLETTINO QUOTIDIANO È SEMPRE PIÙ TRAGICO - 189 MORTI IN UN SOLO GIORNO PER IL CORONAVIRUS IN ITALIA, UN BALZO DEL 20%: LE VITTIME TOTALI SONO 1.016 - 12.839 I POSITIVI, OVVERO ALTRI 2.249. 1.153 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA, 125 IN PIÙ IN 24 ORE - SIAMO NEL PIENO DELLA CRESCITA DEI CONTAGI, CI VORRANNO GIORNI PRIMA DI VEDERE UNO SPIRAGLIO

ANSA

ANGELO BORRELLI

Sono 12.839 i malati di coronavirus in Italia, 2.249 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 15.113. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 1.258 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 213 in più di ieri. Superate le mille vittime per il coronavirus. Ad oggi, secondo i dati della Protezione Civile, sono infatti 1.016 le vittime, 189 in più rispetto a ieri. Sono 1.153 i malati ricoverati in terapia intensiva, 125 in più rispetto a ieri. Il dato è stato fornito in conferenza stampa. Dei 12.839 malati complessivi, 6.650 sono poi ricoverati con sintomi e 5.036 sono quelli in isolamento domiciliare

Coronavirus: Borrelli, continuate a donare il sangue

roma ai tempi del coronavirus

(ANSA) - "In questo periodo si sta registrando una contrazione della donazione del sangue. Ma donare è fondamentale e avviene in assoluta sicurezza. Dunque facciamo un appello a tutti i cittadini: continuate a donare perché è fondamentale per salvare vite umane". E' l'appello che il commissario Angelo Borrelli ha rivolto agli italiani dopo la segnalazione delle associazioni di una scarsità delle donazioni.

coronavirus italia-1