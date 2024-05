UNA BUONA NOTIZIA PER I DIABETICI! – LA COMMISSIONE EUROPEA HA CONCESSO L'AUTORIZZAZIONE ALLA PRIMA INSULINA SETTIMANALE AL MONDO PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI ADULTI CON DIABETE – SI CHIAMA “ICODEC” E CONSENTIRÀ DI RIDURRE IL NUMERO DI SOMMINISTRAZIONI, NON PIÙ GIORNALIERE – UNA NOVITÀ CHE AVRÀ UN IMPATTO SIA SULLA GESTIONE DELLA MALATTIA, CON UNA MIGLIORE ADERENZA ALLA TERAPIA, CHE SULLA QUALITÀ DELLA VITA DEI PAZIENTI – ORA MANCA SOLO IL VIA LIBERA DELL'AIFA…

La Commissione Europea ha concesso l'autorizzazione alla prima insulina settimanale al mondo per il trattamento dei pazienti adulti con diabete. Una notizia attesa da tempo che consentirà di ridurre il numero di somministrazioni di insulina ad una sola volta a settimana rispetto alla somministrazione giornaliera oggi prevista. In un anno da un minimo di 365 iniezioni si passa a 52, con un risparmio anche in termini di siringhe utilizzate.

Una novità, a centouno anni dalla scoperta dell'insulina, che avrà un impatto sia sulla gestione della malattia, con una migliore aderenza alla terapia, che sulla qualità della vita dei pazienti.

Oggi la terapia insulinica - prescritta ai pazienti con diabete di tipo 1, circa il 10% dei 4 milioni di italiani con diabete, e ad alcuni con diabete di tipo 2 - prevede che il paziente si somministri l'insulina almeno una volta al giorno con la necessità di monitorare e gestire la malattia quotidianamente e di dover programmare l'intera giornata in base a questo.

[…] I dati mostrano che il 50% delle persone con diabete, che necessitano di terapia insulinica, ritardano di oltre due anni l'inizio del trattamento, con ripercussioni sulla gestione della malattia e delle sue complicanze. La somministrazione settimanale offre un vantaggio anche per i pazienti più anziani, con più patologie e per gli operatori sanitari che si occupano delle persone con diabete ricoverate o residenti in strutture di lungodegenza.

Negli studi clinici di fase 3, l'insulina settimanale Icodec ha permesso una riduzione della glicemia (misurata come variazione dell'HbA1c) rispetto all'insulina basale giornaliera favorendo il controllo glicemico nelle persone con diabete di tipo 2.

Icodec è un nuovo analogo dell'insulina basale settimanale progettato per coprire il fabbisogno di insulina basale per un'intera settimana con una singola iniezione sottocutanea. È approvato per gli adulti con diabete mellito ma l'azienda che la produce, Novo Nordisk, ha ricevuto le approvazioni normative in Svizzera e Canada per il trattamento sia del diabete di tipo 1 che del diabete di tipo 2 negli adulti.

[…] Angelo Avogaro presidente SID, Società italiana Diabetologia: "Auspichiamo che AIFA dia il suo nulla osta all'approvazione di questa insulina innovativa, che coniuga benefici clinici a sostenibilità ambientale grazie alla diminuzione nel numero di penne utilizzate e quindi all'uso della plastica".

[…] E fanno un appello ad Aifa anche i pazienti di Fand, Associazione italiana diabetici: "Si riduce di gran lunga il numero di iniezioni - dice il presidente, Emilio Augusto Benini - e quindi, come diciamo spesso noi persone con diabete, l’obbligo di pungersi. Adesso rivolgiamo un appello ad Aifa, affinché non mortifichi con lunghe attese il nostro entusiasmo e dia priorità all’approvazione anche in Italia, affinché si possa dare il via nell’immediato alla distribuzione dell’insulina basale settimanale".

