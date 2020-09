BUONE NOTIZIE PER I QUATTROCCHI: PORTARE GLI OCCHIALI POTREBBE FORNIRE UNA PROTEZIONE IN PIÙ CONTRO IL CORONAVIRUS – I RICERCATORI CINESI IPOTIZZANO CHE IL MOTIVO PER CUI LE LENTI POTREBBERO RIDURRE IL RISCHIO DI COVID-19 STA NEL FATTO CHE LE PERSONE CHE LE INDOSSANO SI TOCCANO MENO GLI OCCHI – NON SOLO: GLI OCCHIALI POTREBBERO FORNIRE UNA PROTEZIONE PARZIALE CHE RIDUCE LA QUANTITÀ DI VIRUS IN UN MODO SIMILE A…

Da "www.wired.it"

Portare un paio di occhiali potrebbe fornire una protezione in più contro il coronavirus. È questa l’ipotesi di un nuovo studio condotto dai ricercatori dello Suizhou Zengdu Hospital, in Cina, secondo cui le persone che indossano gli occhiali corrono meno rischi di contrarre la Covid-19 rispetto a chi, invece, non li indossa. I risultati, ancora preliminari, sono stati appena pubblicati su Jama Ophthalmology.

Per studiare il legame tra la protezione degli occhiali e il rischio di contrarre il coronavirus, i ricercatori hanno passato in rassegna i dati di 276 pazienti ricoverati nel loro ospedale tra il 27 gennaio e il 13 marzo scorso. A tutti è stato poi chiesto se indossavano gli occhiali, per quanto tempo li portavano durante il giorno e perché ne avevano bisogno.

Complessivamente è emerso che 30 partecipanti (l’11%) portavano gli occhiali, ma solo il 6% di loro era miope e li indossava per più di 8 ore al giorno. Una percentuale, precisano i ricercatori, molto più bassa rispetto al tasso di miopia stimato da un precedente studio svolto nella provincia di Hubei (circa il 30%).

Per ora, i ricercatori ipotizzano che il motivo per cui gli occhiali potrebbero ridurre il rischio di Covid-19 sta nel fatto che le persone che li indossano si toccano meno gli occhi, e riducono quindi la possibilità di trasferire il virus dalle mani agli occhi.

Oppure potrebbero fornire una protezione parziale che riduce la quantità di virus in un modo simile a quello osservato per le mascherine di stoffa. “Lo studio solleva la possibilità che l’uso di uno schermo per gli occhi possa offrire un certo grado di protezione per la Covid-19”, ha spiegato in un editoriale che accompagna lo studio Lisa Maragakis, ricercatrice della Johns Hopkins University School of Medicine.

Ma, precisa l’esperta, è ancora troppo presto per raccomandare a tutti di indossare gli occhiali per proteggersi dal coronavirus. La ricerca, infatti, presenta alcune limitazioni: oltre ad aver coinvolto un campione di partecipanti relativamente piccolo e proveniente da un solo ospedale, i ricercatori hanno per ora osservato una semplice associazione e non una relazione di causa-effetto tra il portare gli occhiali e l’essere meno a rischio di contrarre il coronavirus.

Serviranno, quindi, studi più ampi e approfonditi per poter confermare i risultati e determinare “se ci sia un reale vantaggio nell’indossare occhiali da vista o altre tipologie di protezione per gli occhi nei luoghi pubblici, oltre a utilizzare la mascherine e mantenere la distanza interpersonale per ridurre il rischio di contrarre la Covid-19”.

Ricordiamo, infatti, che le strategie raccomandate per ridurre la diffusione del nuovo coronavirus sono principalmente tre: mantenere la distanza di almeno un metro gli uni dagli altri, lavarsi le mani con acqua e sapone e indossare le mascherine.

