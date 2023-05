12 mag 2023 11:29

BUONE NOTIZIE: LA RICETTA ELETTRONICA DIVENTA PERMANENTE! – INTRODOTTA DURANTE LA PANDEMIA PER EVITARE CONTATTI INUTILI, LA PRESCRIZIONE VIA MAIL ORA SARÀ LA NORMA, CON ENORME GIOIA DI PAZIENTI E MEDICI – PER I MALATI CRONICI I DOTTORI POTRANNO REALIZZARE ANCHE RICETTE VALIDE UN ANNO: SI POTRÀ FARE SCORTA DEI MEDICINALI SALVAVITA OGNI 30 GIORNI SENZA BISOGNO DI NUOVE PRESCRIZIONI...