4 mar 2020 18:44

BURIONI NEWS - "CI È RIMASTA UNA SOLA COSA DA FARE, OSTACOLARE LA DIFFUSIONE. PIÙ SI DIFFONDE, PIÙ SARÀ DIFFICILE TRATTARE I CASI PERCHÉ I REPARTI IN TERAPIA INTENSIVA SARANNO PIENI E I MEDICI NON RIUSCIRANNO A STARE DIETRO A TUTTI. E DI CONSEGUENZA IL NUMERO DEI MORTI AUMENTERÀ" – ‘’È IL MOMENTO DI FARE DELLE RINUNCE IN NOME DI UN INTERESSE SUPERIORE. STATE A CASA, LEGGETE, GODETEVI LA TV, MA NON È IL MOMENTO DI ANDARE IN GIRO A FARE VITA SOCIALE. QUESTO BRUTTO MOMENTO PASSERÀ"