IL CALDO UCCIDE IL VIRUS OPPURE NO? – IL VIROLOGO ROBERT GALLO: “IL FATTORE CLIMATICO VA TENUTO IN CONSIDERAZIONE. NON È CERTO CHE L’EPIDEMIA SI DIFFONDERÀ AL SUD ITALIA” – BURIONI: “NON CI SONO PROVE CHE CON IL CALDO IL VIRUS SI TRASMETTA MENO EFFICIENTEMENTE. POTREBBE ESSERE COSÌ MA NON LO SAPPIAMO. LA SPERANZA È CHE DIVENTI PIÙ BUONO NEL TEMPO E CAPISCA CHE È MEGLIO NON MANDARE LA GENTE IN RIANIMAZIONE…”

1 – L'OBIETTIVO DEI VIRUS NON È AMMAZZARCI (COSA CHE UCCIDE PURE LORO) MA RIPRODURSI IL PIÙ POSSIBILE. E PER FARLO MUTANO, DIVENTANDO MENO LETALI (DAGONEWS DEL 4 MARZO 2020)

2 – CORONAVIRUS, BURIONI: RALLENTAMENTO CON CALDO È SPERANZA MA NON C'È PROVA

(LaPresse) - "Dobbiamo accettare il fatto che alcune cose non le sappiamo ancora. Non sappiamo quanto durerà questa epidemia. Per esempio un motivo di speranza può essere che con il caldo si trasmetta meno efficientemente, ma non ci sono prove che sarà così: potrebbe essere così, ma non lo sappiamo. C'è la speranza che questo virus, come è successo per tanti virus, diventi più buono nel tempo e capisca che in fondo è meglio non mandare la gente in rianimazione perché, se non lo facesse, noi saremmo tutti in giro a trasmettere il virus". Così il virologo Roberto Burioni durante la presentazione video del suo libro 'Virus, la grande sfida', scritto con l'epidemiologo Pierluigi Lopalco. "Questo virus potrebbe avere il lampo di genio che dovrebbe diventare ancora più buono" per sopravvivere meglio, aggiunge.

3 – CORONAVIRUS, ROBERT GALLO: "NON È CERTO CHE SI DIFFONDERÀ AL SUD ITALIA"

Barbara Di Chiara per www.adnkronos.com

"L’epidemia in corso in Italia non è esattamente come quella che si è verificata in Cina. E non credo sia scontato che il nuovo coronavirus si diffonderà in maniera sostenuta anche al Sud perché, mappamondo alla mano, stiamo notando una diffusione da Est a Ovest e viceversa, piuttosto che da Nord a Sud. Se guardiamo appunto il globo, vediamo che il virus, ad esempio, non si è diffuso in Russia, come nemmeno in Africa. Non sappiamo ancora perché, forse è un fattore legato alle temperature, forse no. Ma è un elemento che ha senso tenere in considerazione".

A dirlo in un’intervista all’Adnkronos Salute è Robert Gallo, fra gli scopritori, negli anni ’80, del virus dell’Aids e del primo test per diagnosticare l’Hiv, oggi direttore dell’Institute of Human Virology presso la University of Maryland (Usa).

Gallo, classe 1937, con forza al timone dell’importante struttura di ricerca americana, risponde da Baltimora: "L’estensione dell’epidemia di Covid-19 in Italia è estremamente seria e tutti qui negli Usa ne stanno seguendo con apprensione l’andamento. Ho molti collaboratori che provengono dal Nord del vostro Paese e che sono molto preoccupati, così come lo sono io. E’ difficile dare consigli, da qui soprattutto, ma penso che le misure decise dal governo non siano di certo una reazione eccessiva. Sono state prese le giuste decisioni. Quello che succederà nei prossimi giorni nel vostro Paese - evidenzia - dipenderà dalla risposta delle persone".

"Spero che gli italiani ascolteranno i consigli del governo. Ma è molto difficile fare previsioni - aggiunge Gallo - Quello che posso dire è che come virologi, scambiando opinioni anche con colleghi epidemiologi, abbiamo notato che il virus si sta spostando all’interno di latitudini massime che hanno per ora escluso, per esempio, Russia e Africa, mentre sono toccati Paesi più o meno ‘paralleli’ come Cina, Corea, Iran, Giappone (dove non si è diffuso al Sud), Italia".

"E guardiamo con interesse la risposta del vostro Paese perché avete un’epidemia diversa dalla Cina, con una mortalità che è più alta: si dovrà verificare come mai", conclude.

