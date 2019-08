"ANZITUTTO MACRON RITIRI GLI INSULTI CHE HA RIVOLTO ALLA MIA PERSONA" – BOLSONARO, DOPO AVER PRESO IN GIRO BRIGITTE, CHIEDE LE SCUSE DEL TOYBOY DELL'ELISEO: "MI HA DATO DEL BUGIARDO" – "CHI HA FATTO BRUCIARE NOTRE DAME NON CI DIA LEZIONI", E IL BRASILE RIFIUTA I 20 MILIONI PROPOSTI DAL G7 PER COMBATTERE I ROGHI CHE STANNO DEVASTANDO LA FORESTA BRASILIANA: “QUESTI MEZZI POSSONO ESSERE PIÙ RILEVANTI PER IL RIMBOSCHIMENTO DELL’EUROPA” – VIDEO