CARA, NON VEDO UN CAZZO – UTILIZZARE REGOLARMENTE IL VIAGRA POTREBBE PROVOCARE PROBLEMI ALLA VISTA: SECONDO UNO STUDIO DELLA "BRITISH COLUMBIA UNIVERSITY", SI TRATTEREBBE DI UN EFFETTO COLLATERALE RISCONTRATO ANCHE IN CIALIS, LEVITRA E SPEDRA, TUTTI INDICATI COME POTENZIALI FATTORI SCATENANTI DI PROBLEMI AGLI OCCHI – I RICERCATORI HANNO SCOPERTO CHE POSSONO PROVOCARE IMPROVVISE PERDITE DELLA VISTA O LA COMPARSA DI…

Da www.agi.it

viagra perdita della vista

Se utilizzato regolarmente, il Viagra potrebbe provocare problemi alla vista. Si tratterebbe di un effetto collaterale riscontrato anche in altre tre farmaci per l'impotenza, Cialis, Levitra e Spedra, tutti indicato come potenziali fattori scatenanti di problemi agli occhi. A documentarlo è stato uno studio della British Columbia University, pubblicato sulla rivista Jama Ophthalmology.

In dettaglio i ricercatori hanno scoperto che questi farmaci ampiamenti utilizzato come trattamento per a disfunzione erettile possono causare improvvise perdite della vista o la comparso di lampi di luce e macchie scure o "fluttuanti" in coloro che li assumono. Secondo i ricercatori la causa potrebbe essere dovuta al fatto che questi farmaci, aumentando il flusso sanguigno ai genitali, potrebbe ostacolarne l'apporto agli occhi.

vista 4

Lo scienziato che ha coordinato lo studio Mahyar Etminan, un oculista dell'Università della British Columbia, raccomanda alle persone che usano questi farmaci e che sviluppano problemi di vista di "ricercare cure mediche". Spiega: "Queste sono condizioni rare e il rischio di svilupparne una rimane molto basso per ogni singolo consumatore. Tuttavia, l'enorme numero di prescrizioni dispensate ogni mese negli Stati Uniti - circa 20 milioni - significa che un numero significativo di persone potrebbe essere colpito. I consumatori abituali che riscontrano cambiamenti nella loro vista dovrebbero prenderli sul serio e rivolgersi a un medico".

viagra 5

Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno esaminato le registrazioni dei reclami assicurativi di 213.033 uomini che usavano pillole per la disfunzione erettile. Non è specificato per quale motivo gli uomini del campione, che erano tutti per lo più sulla sessantina, stavano assumendo i farmaci. Il sildenafil, l'ingrediente principale del Viagra di Pfizer, può essere infatto usato anche per trattare l'ipertensione polmonare. Ebbene, di tutto il campione, circa 123.347 uomini hanno assunto il sildenafil; 78.609 assumevano il tadalafil (Cialis), 6.604 assumevano il vardenafil (Levitra) e 4.473 assumevano l'avanfil (Spedra). Nessuno degli uomini aveva sofferto di problemi agli occhi nell'anno prima che diventassero consumatori regolari del farmaco.

vista 2

Prendendo in considerazione condizioni come diabete e malattie cardiache, i ricercatori hanno osservato che tra il 2006 e il 2020 gli uomini che assumevano uno dei farmaci sotto esame avevano il 158 per cento di probabilità in più di sviluppare un grave distacco della retina, cosa che avviene quando si accumula liquido nella parte posteriore dell'occhio.

viagra 4

Questo problema provoca la comparsa improvvisa di macchie nel campo visivo e di lampi di luce. Gli stessi uomini avevano anche il 102 per cento in più di probabilità di soffrire di neuropatia ottica ischemica, in cui il nervo ottico viene compromesso dall'ostruzione della relativa irrorazione sanguigna. La condizione provoca una perdita della vista centrale. Inoltre, gli uomini che assumevano regolarmente farmaci contro la disfunzione erettile avevano il 44 per cento di probabilità in più di sviluppare un'occlusione vascolare retinica, un tipo di coagulo di sangue nella retina.

vista 3

Le persone con questo disturbo subiscono un'improvvisa perdita della vista e la comparsa macchie scure o "fluttuanti" nella loro vista. "Questi farmaci affrontano la disfunzione erettile migliorando il flusso sanguigno, ma sappiamo che possono anche ostacolare il flusso sanguigno in altre parti del corpo - dice Etminan - quindi, sebbene il nostro studio non dimostri causa ed effetto, esiste un meccanismo - continua - attraverso il quale questi farmaci potrebbero plausibilmente portare a questi problemi. La totalità delle prove punta verso un legame forte".

viagra 3

Lo scienziato ha detto che spera che ulteriori ricerche dimostreranno il collegamento e porteranno i produttori a mettere etichette di avvertenza sulle pillole. Pfizer avverte già che circa una persona su 100 che usa il Viagra sperimenta "irritazione agli occhi, occhi iniettati di sangue/occhi arrossati, dolore oculare, lampi di luce, luminosità visiva, sensibilità alla luce, lacrimazione".

vista 1

viagra 1 viagra 2