CAVIE DA COVID - A LONDRA 36 PERSONE SI SONO FATTE INIETTARE VOLONTARIAMENTE IL VIRUS PER ESSERE STUDIATE E FORNIRE ALLA RICERCA MEDICA PIÙ INFORMAZIONI POSSIBILI SULLA MALATTIA - NON È UNA PRATICA NUOVA, VISTO CHE DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE CIRCA 40 MILA VOLONTARI SI SONO LASCIATI INFETTARE DA TUTTO: MALARIA, TIFO, DENGUE, COLERA - SI SCELGONO CANDIDATI GIOVANI, SI INOCULA LA QUANTITÀ MINIMA DEL VIRUS E COSÌ SI MINIMIZZANO I RISCHI…

Articolo di “The Economist” - dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

Se hai intenzione di prendere il covid-19, scherza Jacob Hopkins, uno studente universitario, il posto più sicuro per farlo è un ospedale. Così a marzo Hopkins si è sdraiato su un letto del Royal Free Hospital di Londra mentre i medici gli mettevano nel naso gocce di liquido che portavano il virus sars-cov-2. Hopkins era uno dei 36 partecipanti al primo "human challenge trial" (hct) per il covid-19.

I trial umani sono una parte importante della ricerca medica. Studiare persone malate nell'ambiente controllato di un laboratorio permette agli scienziati di raccogliere informazioni preziose su come funzionano le malattie molto più rapidamente che affidarsi ai dati disordinati e incerti del mondo reale. Dalla seconda guerra mondiale, circa 40.000 volontari si sono lasciati infettare da tutto, dalla malaria e dal tifo alla febbre dengue e al colera – scrive The Economist.

Ma anche se l'idea di fare un hct per covid-19 è stato discusso fin dai primi giorni della pandemia, si è dimostrato abbastanza controverso che solo la Gran Bretagna ha permesso loro di andare avanti. (Un secondo hct è in corso presso l'Università di Oxford.) I risultati della prova Royal Free, condotto con l'aiuto dell'Imperial College di Londra e una società chiamata hvivo, che è specializzata in hcts, sono attesi nelle prossime settimane.

Includeranno dettagli sul corso naturale dell'infezione del covid-19, quanto bene fanno i diversi test nel rilevare le infezioni, quanta esposizione a sars-cov-2 è necessaria per infettare qualcuno e quanto sono utili le mascherine per prevenire la trasmissione.

Nonostante le preoccupazioni per la sicurezza, le prove hanno proceduto senza incidenti, dice Andrew Catchpole, direttore scientifico di hvivo. I volontari nelle prove hanno avuto solo sintomi lievi. E i dati generati sembrano essere molto utili. Il dottor Catchpole dice che lui e il suo team erano "sbalorditi" da quanto fosse coerente il corso della malattia in diversi volontari. Lo spargimento di particelle virali, per esempio - che possono poi andare a infettare gli altri - di solito inizia entro pochi giorni di infezione, in genere fino al quarto giorno, dopo di che aumenta molto rapidamente.

Un altro filone della prova mira a inchiodare solo quanto tempo ci vuole, dopo che un individuo è infettato, per covid-19 per essere rilevato, sia dagli economici, ampiamente utilizzati test, e dai più costosi, più accurati pcr.

Durante la sperimentazione, i ricercatori hanno condotto frequenti tamponi delle stanze in cui erano confinati i volontari. Questo ha permesso loro di capire esattamente quando le particelle virali infettive - al contrario di semplici macchie passive di materiale genetico - erano presenti nella stanza. Ci sarà anche più da dire sui sintomi neurologici del covid-19, e sulla risposta immunitaria degli individui infetti.

Nonostante questa promessa di dati, gli hcts per il covid-19 rimangono controversi. Gli oppositori sottolineano che il covid-19 è una malattia potenzialmente pericolosa che non è ben compresa o sempre trattabile. "Long covid", una condizione misteriosa in cui i sintomi persistono per mesi, è una possibilità, così come la morte. Jan Helge Solbakk, capo della ricerca presso il Centro di Etica Medica di Oslo, dice che non c'è più alcun argomento valido a favore degli hct ora che i vaccini sono stati sviluppati e testati.

I sostenitori replicano che il livello di sicurezza dei precedenti hct è "eccezionale", e che i rischi possono essere minimizzati dando a volontari giovani e sani la più piccola dose possibile di virus. Arthur Caplan, professore di etica medica alla Grossman School of Medicine dell'Università di New York, fa notare che le sperimentazioni di farmaci comportano anche il rischio di lesioni o morte, eppure non sono controverse.

Dice che gli oppositori degli hct non si stanno concentrando sulla ricerca che è ancora necessaria, anche su nuovi vaccini, o sul tempo che ci vorrà per ottenere tali dati senza hct. Li accusa di "pensiero morale confuso".

La sperimentazione ha infettato i partecipanti con il ceppo originale di sars-cov-2 che è emerso per la prima volta in Cina nel 2019. Ciò significa che non tutti i dati saranno generalizzabili alla variante Delta del virus, che è diventata dominante in molti paesi. Ma il dottor Catchpole dice che si aspetta almeno una certa coerenza nei risultati riguardanti la dose minima necessaria per l'infezione.

E avendo condotto una serie di hcts in modo sicuro, dovrebbe essere più facile intraprenderne altre in futuro. Ulteriori prove potrebbero consentire test più rapidi di vaccini contro nuove varianti di sars-cov-2, per esempio, o confronti strettamente controllati di diversi vaccini per vedere qual è il più efficace. (Queste domande potrebbero richiedere anni per rispondere con i dati del mondo reale). Potrebbero anche aiutare a ottenere risposte rapide su quanto bene i farmaci nuovi o esistenti funzionano contro il covid-19.

Adrian Hill, il direttore dello Jenner Institute, un ente di ricerca sui vaccini con sede a Oxford, dice che i rischi di condurre gli hct sono stati ridotti dalla disponibilità di nuovi trattamenti per il covid-19, come gli anticorpi monoclonali. Eppure, anche in Gran Bretagna, le discussioni sulla sicurezza hanno ritardato l'inizio delle prove di mesi.

È improbabile che il covid-19 sia l'ultima nuova malattia che il mondo deve affrontare, dice il dottor Hill. Per aiutare a salvare vite in futuro, vorrebbe vedere le questioni etiche intorno a hcts risolti prima che la prossima pandemia arriva.