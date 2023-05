13 mag 2023 14:45

CHI DORME NON PIGLIA PESCI, MA ALMENO DIMAGRISCE - NON SOLO SPORT E ALIMENTAZIONE: UN RECENTE STUDIO HA DIMOSTRATO CHE TRA GLI ALLEATI DELLA FORMA PERFETTA C’È ANCHE IL RIPOSO. AVERE UNA DURATA E UNA QUALITÀ OTTIMALE DEL SONNO PERMETTE SIA DI PERDERE PESO CHE DI EVITARE DI RIPRENDERLO. VIA LIBERA, DUNQUE, AI PISOLINI POMERIDIANI, SOPRATTUTTO IN VISTA DELL’ESTATE…