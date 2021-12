23 dic 2021 09:30

CHI È VACCINATO CON TRE DOSI NON DOVRÀ AVERE UN TAMPONE NEGATIVO PER ANDARE ALLE FESTE O IN DISCOTECA. TUTTI GLI ALTRI DOVRANNO FARLO NELLE 24 ORE PRECEDENTI - ENTRA SUBITO IN VIGORE L'OBBLIGO DI TENERE LA MASCHERINA ALL'APERTO IN TUTTA ITALIA E IN ALCUNI LUOGHI PARTICOLARMENTE AFFOLLATI VERRÀ IMPOSTO DI UTILIZZARE LA FFP2 CHE GARANTISCE MAGGIORE PROTEZIONE - L'INTERVALLO TRA SECONDA E TERZA DOSE SCENDE A 4 MESI, MA NON È ESCLUSO CHE SI ARRIVI A 3 COME GIÀ ACCADE NEL REGNO UNITO. IL GREEN PASS RAFFORZATO VALIDO SOLO 6 MESI