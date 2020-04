CHIUDERE LE SCUOLE SERVE A QUALCOSA, OLTRE A FAR IMPAZZIRE FIGLI E GENITORI? - GLI ULTIMI STUDI PARLANO DI UN IMPATTO ''MODERATO'' SULLA RIDUZIONE DEL CONTAGIO, VISTO CHE I BIMBI SOTTO I 10 ANNI SPESSO IL VIRUS NON LO PRENDONO E SE LO PRENDONO HANNO SINTOMI MINIMI - MA C'È UN MA: QUESTO DISCORSO VALE NEI PAESI NORDICI, MENTRE NEI PAESI IN CUI GLI ANZIANI VIVONO IN CONTATTO CON I GIOVANI (ITALIA, SPAGNA, FRANCIA), GLI EFFETTI POTREBBERO ESSERE BEN PEGGIORI

Dalla rassegna stampa di Epr Comunicazione:

Articolo del Financial Times sul ritorno a scuola in tempo di coronavirus. Una settimana dopo il ritorno dei bambini e degli insegnanti elementari danesi nelle loro classi, i funzionari sanitari e gli esperti di educazione di tutto il mondo stanno ancora discutendo i meriti della riapertura delle scuole, mentre i paesi europei e gli Stati Uniti meditano su come alleviare le chiusure legate al Covid 19 per far ripartire le loro economie senza far rianimare l'epidemia.

Al centro del dibattito ci sono i compromessi tra il rischio che i bambini diffondano ulteriormente il virus, le ricadute economiche, e l'impatto sulla loro istruzione e sul loro benessere. Qualsiasi decisione sulle scuole dovrebbe anche tener conto del livello di infezione di un paese e della sua capacità di individuare e rispondere, dicono i ricercatori.

"C'è un forte motivo per la riapertura delle scuole elementari per consentire ai genitori di riavviare l'economia, date le prove precoci di una bassa infezione nei e dai bambini piccoli e i rischi di rimanere a casa", ha detto Kalipso Chalkidou, direttore della politica sanitaria globale presso il think-tank del Center for Global Development. "Ma prima è necessario garantire un numero sufficiente di test".

La Norvegia ha riaperto gli asili questa settimana. Islanda e Svezia non hanno mai chiuso le loro scuole elementari - a giudicare dal fatto che i benefici superano i rischi. Johan Carlson, direttore dell'agenzia di sanità pubblica svedese, ha definito "molto vaghe" le prove della utilità della chiusura delle scuole. Dorte Lange, vicepresidente dell'Associazione danese degli insegnanti, ha detto: "Questi primi giorni sono stati orchestrati molto bene dai presidi e dagli insegnanti, e i genitori si sentono abbastanza bene".

Un argomento a favore della riapertura delle scuole è che i bambini piccoli hanno meno probabilità di sviluppare gravi sintomi di Covid-19. Il campionamento in Islanda questo mese ha mostrato che i bambini sotto i 10 anni avevano molte meno probabilità di essere infettati rispetto alle coorti più anziane. Un altro studio sul caso di un ragazzo che ha contratto il virus durante una gita sugli sci ha indicato che nessuno di quelli con cui è venuto a contatto ha sviluppato sintomi, compresi i suoi fratelli.

Russell Viner, un professore del Great Ormond Street Institute of Child Health che ha condotto una recente revisione del numero limitato di studi sulla chiusura delle scuole durante le epidemie di virus, ha detto: "La conclusione generale è che le chiusure delle scuole non sono i maggiori attori nel controllo del Covid-19". Tuttavia, un'analisi di Nicholas Davies della London School of Hygiene and Tropical Medicine ha concluso che la chiusura delle scuole è stato uno dei numerosi interventi che hanno avuto un effetto "moderato" sulla limitazione della trasmissione.

In combinazione con l'allontanamento sociale, la schermatura dei gruppi vulnerabili e degli anziani e l'autoisolamento per coloro che mostrano i sintomi, le chiusure scolastiche "appiattiscono la curva" in modo significativo per aiutare a ridurre la diffusione dell'infezione, ha detto. "Tutto ciò che rischia di ristabilire ponti di trasmissione tra le famiglie che sono attualmente isolate l'una dall'altra dovrebbe essere affrontato con cautela", ha detto il signor Davies. Riferendosi al Regno Unito, ha detto: "Direi che è ancora troppo presto per riaprire le scuole in sicurezza".

Tuttavia, è probabile che il rischio che i bambini tornino a casa da scuola ed espongano i parenti più anziani sia maggiore nelle culture e nei paesi in cui convivono famiglie di generazioni diverse rispetto a quelle in cui gli anziani tendono a vivere in casa propria. In Danimarca, ad esempio, è meno frequente che gli anziani vivano con i propri figli e nipoti rispetto ai paesi dell'Europa meridionale. Nel frattempo, l'impatto devastante delle serrate è sempre più evidente.

Permettere ai genitori di tornare al lavoro è la chiave per rilanciare le economie che hanno subito una battuta d'arresto. Nell'annunciare la probabile riapertura delle scuole il mese prossimo, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato soprattutto gli effetti negativi sull'apprendimento per i bambini delle famiglie povere. " E’ probabile che aumentino le disuguaglianze nell'istruzione... e un calo generale dei risultati scolastici", ha detto Lindsey Macmillan, economista dell'University College di Londra. Queste preoccupazioni sono maggiori nei paesi a basso reddito, dove le assenze aumentano la malnutrizione, gli abusi e l'abbandono scolastico.

