17 lug 2022 08:00

CI ASPETTA UN ALTRO AUTUNNO DA MASCHERATI – IL GOVERNO TEDESCO VUOLE REINTRODURRE L'USO DELLE MASCHERINE AL CHIUSO PER PREVENIRE LE INFEZIONI DA CORONAVIRUS IN AUTINNO E IN INVERNO – IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA MARCO BUSCHMANN HA PERO’ ASSICURATO CHE NON CI SARANNO ALTRI LOCKDOWN: “NELLA COALIZIONE DI GOVERNO SIAMO D'ACCORDO SUL FATTO CHE NON CI SARANNO PIÙ CHIUSURE GENERALI, NÉ CHIUSURE DELLE SCUOLE O CONFINAMENTI” – LA STRADA TEDESCA SARÀ SEGUITA ANDHE DALL’ITALIA?