COLPO DI TEST – IL LABORATORIO DI ANALISI ALBARO A GENOVA PERMETTE DI FARE IL TEST PER IL CORONAVIRUS A TUTTI PAGANDO 100 EURO, MA SOLO SU RICHIESTA DEL MEDICO. NON È IL CLASSICO TAMPONE MA UN PRELIEVO DI SANGUE CHE SUBISCE SUCCESSIVAMENTE UNO SCREENING – I RISULTATI VENGONO DATI AI PAZIENTI DOPO QUALCHE ORA E INIZIATIVE SIMILI SI STANNO AVVIANDO (SEMPRE DA PRIVATI) ANCHE IN LOMBARDIA E PIEMONTE

Marco Bardesono per “Libero quotidiano”

laboratorio albaro genova

Da sabato scorso il centralino del laboratorio di analisi Albaro di Genova squilla ininterrottamente. Cioè da quando, sul profilo Facebook della struttura, è stato pubblicato il comunicato relativo all' inizio, a partire da ieri, di analisi a pagamento per privati per diagnosticare il Covid 19.

Analisi che si effettuano anche a domicilio al "prezzo politico" di 100 euro. Non è il classico tampone, ma un prelievo di sangue che successivamente subisce uno screening attraverso un analizzatore immunologico. «Questo test viene effettuato - spiega la dottoressa Elisabetta Grillo, responsabile della struttura - non a pazienti asintomatici, ma ha chi ha le prime avvisaglie influenzali che possono nascondere il virus di Wuhan».

laboratrorio albaro genova

L' iniziativa del centro - diretto professor Giovanni Melioli, uno dei più noti virologi genovesi, già responsabile del laboratorio analisi dell' ospedale pediatrico Gaslini del capoluogo ligure - prima di essere attuata è stata condivisa con le autorità sanitarie della regione, e presto tale tecnologia sarà acquisita anche da centri privati di altre città.

Laboratori di analisi di Milano, Torino e Bologna hanno annunciato l' operatività delle procedure entro pochi giorni. «Il test che proponiamo - aggiunge Elisabetta Grillo - è sul mercato già da tempo e prevede l' utilizzo di strumentazioni che noi abbiamo acquistato per primi e abbiamo sperimentato con successo. Il costo per il pubblico lo abbiamo contenuto al massimo ed è pressoché alla portata di tutti».

GIOVANNI MELIOLI

AUTOMATIZZATO

Al centro analisi Albaro telefonano da Genova e da fuori regione: «C' è chi è soltanto curioso e chiede informazioni, chi ne ha necessità e chi si prenota. Noi non eseguiamo le analisi se queste non vengono richieste dal medico di famiglia a fronte di chiari sintomi patiti dal paziente».

analisi del sangue

Il test si basa su una tecnologia avanzata di chemiluminescenza e «dopo un periodo di validazione presso il nostro laboratorio - si legge nel comunicato dell' Albaro - risulta essere riproducibile, sensibile e specifico. A differenza dei test manuali, questo metodo è altamente automatizzato e risponde a tutte le caratteristiche di tracciabilità previste per una moderna indagine sierologica. Il prelievo può essere effettuato in qualsiasi momento della giornata senza alcuna conseguenza sulla qualità del risultato».

STRUTTURE AFFIANCATE

Il laboratorio consegnerà i referti ai pazienti dopo qualche ora. «Se un nostro paziente dovesse risultare con positività in corso - aggiunge il professor Giovanni Mieoli - se asintomatico dovrà restare a casa in isolamento, se invece presentasse i sintomi dovrà seguire l' iter già reso noto dalle autorità sanitarie.

analisi sangue coronavirus

Abbiamo deciso di offrire questa possibilità che è peraltro contemplata dal bando con cui Alisa (il sistema sanitario della Regione Liguria) sta cercando strutture private da affiancare al pubblico per svolgere questi esami». Dunque, il Laboratorio Albaro mette a disposizione della sanità pubblica, nel caso ciò fosse richiesto, macchinari, struttura e personale medico e paramedico.

coronavirus

Una simile iniziativa si sta avviando in queste ore anche in Lombardia e Piemonte dove la multinazionale Cerba HealthCare Italia ha offerto, su richiesta delle autorità sanitarie, di eseguire test con i tamponi per individuare i casi di Covid -19. Il comparto privato potrebbe mettere a disposizione 5mila test al giorno, che si aggiungerebbero così ai 10mila eseguiti dalla sanità pubblica. «Ma non è pensabile - sottolinea Stefano Massaro, amministratore delegato di HealthCare Italia - fare uno screening di massa della popolazione in tempi utili. I test vanno eseguiti tempestivamente, ma seguendo protocolli di priorità individuati dalle autorità sanitarie».

coronavirus sangue coronavirus 1 coronavirus e sangue controlli termoscanner coronavirus analisi del sangue coronavirus coronavirus sangue 1