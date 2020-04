1 apr 2020 11:44

COME DISTINGUERE L’ALLERGIA DAL CORONAVIRUS? PER GLI ALLERGICI INIZIA UN PERIODO DI PARANOIA, MA C’È UN MODO PER DISTINGUERE LE DUE SINTOMATOLOGIE: SE PRURITO AL NASO, STARNUTAZIONE, ABBASSAMENTO DELLA VOCE, TOSSE, ASMA, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA, CONGIUNTIVITE, PRURITO AGLI OCCHI SI POSSONO AVERE ANCHE DA UN PROCESSO INFIAMMATORIO COLLATERALE COME IL CORONAVIRUS, L’ALLERGIA NON È ACCOMPAGNA DA FEBBRE – PER AVERE LA PROVA DEFINITIVA BASTA ASSUMERE…