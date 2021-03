NON SI VENDONO PIÙ MACCHINE (E TE CREDO, TANTO DOVE VUOI ANDARE?) - A FEBBRAIO CROLLANO LE IMMATRICOLAZIONI DI AUTO IN EUROPA, IN CALO DEL 23,1% RISPETTO ALL'ANNO SCORSO - SECONDO I DATI DEI COSTRUTTORI DELL'ACEA GLI ACQUISTI SONO SOTTO QUOTA 900 MILA - IN ITALIA IL MERCATO VA MEGLIO CHE NEL RESTO DEL CONTINENTE: MERITO DEGLI INCENTIVI VARATI CON LA LEGGE DI BILANCIO...