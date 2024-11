CONOSCETE LA DIFFERENZA TRA CELIACHIA, INTOLLERANZA AL GLUTINE E ALLERGIA? - LA CELIACHIA È UNA PATOLOGIA AUTOIMMUNE SCATENATA DAL CONSUMO DI GLUTINE CHE COLPISCE MAGGIORMENTE LE DONNE E PUÒ CAUSARE CONSEGUENZE GRAVI A CHI NE È AFFETTO - LA PRESENZA DEL DISTURBO È IN CRESCITA: IN ITALIA CI SAREBBERO ALMENO 600 MILA CELIACI, ANCHE SE PIÙ DELLA METÀ NON SA DI ESSERLO O NON HA RICEVUTO UNA DIAGNOSI - SINTOMI, DIAGNOSI E TRATTAMENTI: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA CELIACHIA…

Estratto dell'articolo di Maria Rita Montebelli per “il Messaggero”

Sarà dedicata ai 600 mila italiani affetti da celiachia la giornata internazionale che si celebrerà il 16 maggio, anche perché almeno il 60% di loro non ha ancora ricevuto una diagnosi. C'è dunque tanto da fare e tante informazioni da dare per far conoscere questa condizione […] Per questo l'Associazione Italiana Celiachia dedicherà alla patologia nove giorni di approfondimento dal 13 al 21 maggio e il 16 sarà la Giornata internazionale (settimanadellaceliachia.it).

«È un appuntamento fondamentale - afferma Rossella Valmarana, Presidente dell'Associazione Italiana Celiachia - per fare una corretta informazione e sfatare gli ancora troppi falsi miti e fake news che portano a sottovalutare una malattia severa e fortemente sottostimata. La diagnosi precoce è cruciale per prevenire le complicanze della celiachia. […]».

LA GENETICA

La celiachia è una patologia cronica autoimmune sistemica scatenata in soggetti geneticamente predisposti (HLA DQ2/DQ8) dal glutine, un complesso proteico presente in tanti […]. Colpisce più le donne degli uomini ed in netta crescita. Assumere alimenti e bevande […] contenenti glutine porta il sistema immunitario ad attaccare l'intestino tenue e un'esposizione ripetuta a questa proteina danneggia progressivamente questa parte dell'intestino, portando a malassorbimento di alcuni nutrienti e minerali. Oltre a conseguenze anche gravi.

L'unica terapia per il momento consiste nell'eliminare completamente il glutine dalla dieta per tutta la vita, stando attenti ad evitare anche le contaminazioni […] Nessun problema viene invece dai cosmetici e dai prodotti di detersione per la pelle perché il glutine è pericoloso solo se ingerito.

La celiachia può dare sintomi di gravità variabile nel tempo. I più frequenti sono dolori addominali, gonfiore, e diarrea cronica (o al contrario stipsi), nausea e vomito. Tra i sintomi extra-intestinali, forte astenia (affaticamento), perdita di peso, depressione o al contrario stato ansioso, dolori articolari, afte alla bocca, neuropatia periferica (un danno alle terminazioni nervose delle estremità che si manifesta con formicolio alle gambe e ai piedi) e la comparsa di gravi lesioni cutanee (dermatite erpetiforme).

[…] Un bambino non diagnosticato presenterà problemi di crescita, danni allo smalto dei denti, alterazioni dell'umore e pubertà tardiva. […] L'American College of Gastroenterology all'inizio dell'anno ha aggiornato le linee guida sulla celiachia. Il gold standard della diagnosi, sia per i bambini che per gli adulti, resta la gastro-duodenoscopia con biopsie della mucosa dell'intestino tenue (prese dal "bulbo" e dalla parte distale del duodeno). Nei bimbi però può essere presa in considerazione una diagnosi non bioptica, quando l'esame del sangue rivela livelli di anticorpi anti-transglutaminasi (IgA TTG) dieci volte superiori ai limiti normali e la positività degli anticorpi anti-endomisio.

I BAMBINI

Anche se sono molti i cereali permessi (riso, mais, miglio, quinoa, grano saraceno, sorgo, ecc), si tratta di un regime alimentare che ha un impatto importante sulla vita di una persona (e ancor di più su quella di un bambino o un adolescente), per questo va discusso in maniera approfondita con i pazienti.

