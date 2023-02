CONOSCETE LA DIFFERENZA TRA INTOLLERANZA E ALLERGIA AL LATTE VACCINO? - L'INTOLLERANZA DIPENDE DA UN DEFICIT DI UN ENZIMA CHE SERVE A DIGERIRE IL LATTOSIO, MENTRE L'ALLERGIA È UNA REAZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO, CHE RICONOSCE COME "PERICOLOSO" UN CIBO CHE NON DOVREBBE ESSERLO E CAUSA REAZIONI CHE POTREBBERO ESSERE PERICOLOSE - È NECESSARIO CHE CHI È GRAVEMENTE ALLERGICO PORTI...

Estratto dell'articolo di Elena Meli per il “Corriere della Sera”

1 Che cos’è l’allergia al latte vaccino?

Le allergie alimentari sono reazioni anomale a un elemento del cibo che il sistema immunitario riconosce come «pericoloso» anche se non lo sarebbe; al primo contatto avviene la sensibilizzazione, ovvero si formano anticorpi (immunoglobuline di tipo E) che poi innescano una risposta allergica rapida e violenta […]. Nel caso dell’allergia al latte vaccino […] il problema si manifesta nei primi anni di vita e in circa il 70% dei casi scompare verso i cinque-sette anni.

2 Che differenza c’è con l’intolleranza al lattosio?

L’intolleranza dipende da un deficit parziale o totale dell’enzima lattasi che serve a digerire il lattosio; questo non è assorbito e nell’intestino diventa «cibo» per batteri che lo fermentano, producendo gas e quindi disturbi come gonfiore, dolore, stitichezza o diarrea, da mezz’ora a due ore dopo il consumo. A differenza dell’allergia, nell’intolleranza non c’è coinvolgimento del sistema immunitario e non si verificano reazioni pericolose per la vita. […]

3 Come si riconosce l’allergia al latte?

La risposta è immediata e oltre a disturbi gastrointestinali (dolore, nausea, vomito) si possono avere sintomi respiratori (fra cui rinite, tosse, difficoltà di respiro) e cutanei (orticaria, rossore, irritazione e gonfiore), fino a reazioni gravissime come l’anafilassi. […]

4 Quali sono le precauzioni da prendere?

Latte e latticini devono essere eliminati dalla dieta; le restrizioni dipendono dalla proteina del latte che non si tollera, alcune possono degradarsi ad alte temperature consentendo a pazienti selezionati di tollerare prodotti da forno. È necessario […] avere sempre con sé l’autoiniettore con adrenalina.

5 Quali rischi si corrono?

Nei casi gravi si può arrivare allo choc anafilattico: inizia di solito con prurito, tosse secca e stizzosa, gonfiore di lingua e labbra o respiro affannoso/sibilante; poi può calare la pressione con vertigini e confusione, fino alla perdita di coscienza e al coma. […]

6 Chi dovrebbe avere con sé la «penna» con adrenalina?

Tutti i pazienti con allergia grave: è un salvavita che blocca la progressione della reazione anafilattica[…] Ogni paziente a rischio dovrebbe averne due e saperle usare ai sintomi iniziali[…]

7 Si può guarire dalle allergie alimentari?

Circa il 30% dei casi di allergia al latte è grave e persiste in adolescenza e da adulti. In pazienti selezionati è possibile l’immunoterapia, con la desensibilizzazione che «insegna» al sistema immunitario a tollerare il latte: alcuni possono arrivare alla tolleranza, altri accrescere la dose che riescono a ingerire senza reazioni, in caso di consumo accidentale. […]

Ha risposto alle domande Antonella Muraro, direttore del Centro di Specializzazione Regione Veneto per lo Studio e la Cura delle Allergie e Intolleranze alimentari, Azienda Ospedale-Università di Padova.

