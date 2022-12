LE CONSEGUENZE DEL COVID - UNA RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DI STANDFORD RIVELA COME LO STRESS CAUSATO DALLA PANDEMIA COVID-19, ABBIA PORTATO IL CERVELLO DEGLI ADOLESCENTI A INVECCHIARE PIÙ VELOCEMENTE: CHI HA VISSUTO L’ISOLAMENTO PER IL VIRUS HA SVILUPPATO NON SOLO PROBLEMI DI SALUTE MENTALE PIÙ GRAVI, MA HA UNO SPESSORE CORTICALE RIDOTTO, UN VOLUME DELL'IPPOCAMPO E DELL'AMIGDALA PIÙ GRANDE E UN'ETÀ CEREBRALE PIÙ AVANZATA…

Una nuova ricerca dell'Università di Standford, in California, rivela come lo stress causato dalla pandemia COVID-19, ha portato il cervello degli adolescenti a invecchiare più velocemente.

Lo studio degli scienziati rileva che solo nel 2020 i casi di ansia e depressione tra gli adulti sono aumentati di oltre il 25%. I nuovi risultati, pubblicati sulla rivista Biological Psychiatry, rivelano che l'impatto neurologico del COVID sulla salute mentale degli adolescenti potrebbe essere stato ancor peggiore.

Che impatto ha avuto la pandemia sul cervello degli adolescenti?

Ian Gotlib, professore di Psicologia presso l’Università di Scienze Umanitarie, spiega che i cambiamenti nella struttura cerebrale avvengono naturalmente con l'invecchiamento.

Durante la pubertà e la prima adolescenza, gli adolescenti sperimentano una maggiore crescita dell'ippocampo e dell'amigdala. Si tratta di regioni del cervello che controllano l'accesso a determinati ricordi e aiutano a regolare le emozioni. Allo stesso tempo, i tessuti della corteccia, lo strato cerebrale esterno che controlla le funzioni esecutive, si assottigliano.

Confrontando le scansioni di risonanza magnetica di 163 bambini eseguite prima e durante la pandemia, lo studio del professor Gotlib ha scoperto che questo processo di sviluppo si è accelerato tra gli adolescenti che hanno subito l'isolamento del COVID-19.

Finora, i cambiamenti accelerati dell'"età cerebrale" erano comparsi solo nei bambini che avevano dovuto affrontare "avversità croniche", come la violenza o l'abbandono. Gotlib afferma che, sebbene queste esperienze siano collegate a risultati negativi in termini di salute mentale più avanti nella vita, non è ancora chiaro se i cambiamenti nella struttura cerebrale durante la pandemia avranno lo stesso effetto.

La loro età cronologica raggiungerà alla fine la loro "età cerebrale"? Se il loro cervello rimane permanentemente più vecchio dell'età cronologica, non è chiaro quali saranno i risultati in futuro. Per un settantenne o un ottantenne ci si aspetterebbe qualche problema cognitivo e di memoria basato sui cambiamenti cerebrali, ma cosa significa per un sedicenne se il suo cervello sta invecchiando prematuramente?".

Per gli scienziati la pandemia ha cambiato tutto.

«Rispetto agli adolescenti valutati prima della pandemia, gli adolescenti valutati dopo la chiusura della pandemia non solo avevano problemi di salute mentale più gravi, ma avevano anche uno spessore corticale ridotto, un volume dell'ippocampo e dell'amigdala più grande e un'età cerebrale più avanzata».

Un'intera generazione potrebbe aver alterato lo sviluppo del cervello.

Secondo il professore, questi risultati potrebbero avere "importanti implicazioni" per altri studi condotti durante la pandemia. Se i giovani che hanno vissuto la pandemia mostrano uno sviluppo cerebrale accelerato, gli scienziati dovranno tenere conto di questo tasso di crescita "anormale" nelle ricerche future che coinvolgeranno questa generazione.

«La pandemia è un fenomeno globale: non c'è nessuno che non l'abbia vissuta - ha concluso Gotlib - Potrebbe accadere che il cervello dei ragazzi, che hanno 16 o 17 anni oggi, non sia paragonabile a quello delle loro controparti solo pochi anni fa».

