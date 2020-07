TU SI’ QUE VALE – ROSSI TORNA SUL PODIO A 41 ANNI NEL GP DI ANDALUSIA VINTO DA QUARTARARO: "IL TERZO POSTO E’ QUASI COME UNA VITTORIA PER ME" – LA STOCCATA ALLA YAMAHA: “HANNO VINALES E QUARTARARO CHE VANNO FORTISSIMO. IO HO 41 ANNI E MI DICONO 'IMPARA'. HO BISOGNO DI PERSONE CHE CREDANO IN ME E CHE LAVORINO” - VASCO ROSSI IN ESTASI: "BRAVO VALE, UN GRAN PODIO. GARA FANTASTICA" – SANDRO PICCININI A TUTTO GAS: “FENOMENALE. I FUORICLASSE NON HANNO ETÀ” – VIDEO