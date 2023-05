IL COVD PROVA A ROVINARCI UN'ALTRA ESTATE – LA PANDEMIA RIALZA LA TESTA NON SOLO IN CINA. NELL'ULTIMO MESE IN SPAGNA I CONTAGI SONO CRESCIUTI DEL 25% E I DECESSI DEL 92%. MA I DATI DELL'EUROPA (E DELL'ITALIA) FANNO SEGNARE UNA DIMINUZIONE DEI CASI (ANCHE SE IL TRACCIAMENTO ORA È MOLTO BASSO) – INTANTO TORNANO I TAMPONI NEGLI AEROPORTI ITALIANI PER CHI ARRIVA DALLA CINA. PREOCCUPANO I POSSIBILI EFFETTI DELLA VARIANTE XBB...

1 – L’OMS: “IL COVID RIALZA LA TESTA IN SPAGNA, +92% MORTI IN 28 GIORNI”

Casi e vittime in calo per la pandemia a livello globale, ma in aumento in alcune aree, soprattutto in Spagna. Dal 24 aprile al 21 maggio 2023, nel mondo, sono stati segnalati quasi 2,3 milioni di nuovi casi di Covid e quasi 15.000 decessi, in calo rispettivamente del 21% e del 17% rispetto ai 28 giorni precedenti. La pandemia però rialza la testa in alcune aree come l'Africa e il Pacifico Occidentale, a anche in Spagna dove i casi crescono del 25% e i decessi del 92%.

Emerge dal rapporto epidemiologico dell'Organizzazione mondiale della sanità che aggiorna a 766 milioni i casi confermati e a 6,9 milioni i decessi da inizio pandemia.

Il numero di casi, che è molto sottostimato come precisa l'Oms, diminuisce in 4 regioni Oms su 6: Mediterraneo Orientale (-48%), Europa (-45%), Americhe (-41%) e Sud Est Asiatico (-31%) mentre sono in aumento nella Africa(+11%) e nel Pacifico occidentale (+38%). I decessi aumentano in 4 regioni su 6: Africa (+6%), Americhe (+21%), Sud-Est Asiatico (+61%) e Pacifico occidentale (+9%) mentre diminuiscono nel Mediterraneo orientale (-63%) e in Europa (-44%).

A livello nazionale, il numero più alto di nuovi casi in 4 settimane è segnalato da Repubblica di Corea (462.726, +52%) e il più alto numero di decessi dagli Stati Uniti (4.135, -31%).

In Europa il numero più alto numero di nuovi contagi Covid è segnalato dalla Francia (122.239, -43%). Anche il numero più alto di decessi è stato in Francia (810, -1%), seguita dalla Spagna (745, +92%), paese, quest'ultimo, che vede anche un aumento dei casi (43.197, +25%). […]

2 – COVID, TORNANO I TAMPONI NEGLI AEROPORTI PER CHI ATTERRA DALLA CINA: MA I DATI SUI CONTAGI RESTANO STABILI

Nonostante l’allerta scattata nuovamente negli aeroporti, dove si torna a fare tamponi a raffica per chi atterra dalla Cina, colpita dalla nuova ondata spinta dalla variante XBB, in Italia restano stabili gli indicatori sulla diffusione del Covid contenuti nel Monitoraggio settimanale a cura dell’Iss e all’esame stamane della cabina di regia.

L’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti sale appena da 24 a 25 , mentre l’Rt, l’indice di contagio passa da 0,73 a 0,74. In leggero calo dal 3,6 al 3,4% il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di medicina, mentre resta stabile allo 0,8% quello delle terapie intensive. […]

