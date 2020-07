AVETE UN’ECCESSIVA DEDIZIONE AL LAVORO, SIETE PERFEZIONISTI? PROBABILMENTE SIETE AFFETTI DALLA “SINDROME DELL’IMPOSTORE”, OVVERO VIVE NELLA PAURA DI NON VALERE NULLA E DI ESSERE SMASCHERATO DAL PROPRIO DATORE DI LAVORO – COME RICONOSCERE I MALATI? SONO ANSIOSI, ZELANTI, DUBBIOSI E HANNO PAURA DI FALLIRE – LA COMPETIZIONE NON FA CHE ACUIRE LA CONDIZIONE DA CUI NON SI GUARISCE MAI, MA…