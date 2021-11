IL CULO E' UNA COSA SERIA: MAI PASSARE PIÙ DI 10 MINUTI SEDUTI SUL WC - PIÙ SI STA APPOLLAIATI SULLA TAZZA, PIÙ SI RISCHIA DI AVERE LE EMORROIDI CHE VENGONO CAUSATE DA STRUTTURE SIMILI A PALLONCINI PRESENTI ALL’INTERNO DEL CANALE RETTALE CHE SI RIEMPIONO DI SANGUE PER EVITARE PERDITE FECALI - PER EVITARLE BISOGNA… - VIDEO

Caterina Galloni per www.blitzquotidiano.it

Per espletare i bisogni fisiologici a molte persone piace sedere tranquillamente sul water leggendo un giornale o un libro. Secondo quanto riportato dal SUN, il medico Karan Rajan su TikTok ha esortato a non rimanere più di 10 minuti seduti sul wc. Pena qualche brutta sorpresa riguardante il plesso emorroidario, con il rischio di subire un intervento.

Sul water più di 10 minuti: si rischiano le emorroidi

Nel video, Rajan ha spiegato che le emorroidi derivano da strutture simili a palloncini presenti all’interno del canale rettale che si riempiono di sangue quando è necessario serrare la struttura per evitare perdite fecali. Sedere sul water troppo a lungo “stressa” queste strutture causandone a volte il distacco o l’infiammazione e facendo spuntare le emorroidi.

Il secondo consiglio del medico è quello di non “passare la vita in bagno”. “Cercate di rimanere non più di 10 minuti seduti sul water. La gravità non è vostra amica. Più tempo passate in bagno e più a lungo il sangue si accumula nelle vene rettali causando così le emorroidi”.

Come prevenire le emorroidi

Di solito migliorano nel giro di pochi giorni ma per prevenire la loro comparsa è bene praticare regolarmente esercizio fisico, una buona igiene del lato B, ridurre alcol e caffeina.

Per mantenere le feci morbide è consigliabile inoltre bere molti liquidi e mangiare molte fibre. Secondo Karan “a meno che una persona non abbia una malattia specifica, dovremmo assumere quotidianamente 20-30 gr fibre al giorno. Non va dunque sistematicamente eliminata la crosta del pane o la buccia di frutta e verdura”.

