DAGO SALVAVITA - IL DOTTOR MASSIMO FINZI: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL CORONAVIRUS, COME NASCE, COME SI DIFFONDE E COME LIMITARE I CONTAGI. AL MOMENTO NON ESISTE UNA CURA EFFICACE E NEPPURE IL VACCINO. MA SE I SINTOMI DEL NUOVO CORONAVIRUS SONO SIMILI A QUELLI DELL’INFLUENZA STAGIONALE QUANDO SCATTA L'ALLARME? QUANDO…