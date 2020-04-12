DANDOLO-VIDEO-FLASH! - LAPO ELKANN IN COLLEGAMENTO CON MARA VENIER A ''DOMENICA IN'' PER PROMUOVERE LA RACCOLTA FONDI PER LA CROCE ROSSA ITALIANA ''NEVER GIVE UP'' CON CRISTIANO RONALDO, GIGI BUFFON, FEDEZ, BEBE VIO, ZANETTI, FEDERICA PELLEGRINI, ALEX ZANARDI…

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Lapo Elkann a ''Domenica In'' per ''Never Give Up''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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MA DI CHE MES VI LAGNATE! – COTTARELLI: L’ITALIA PUÒ AVERE DALLO “SURE” 15/20 MILIARDI PER FINANZIARE LA CASSA INTEGRAZIONE. LA BEI SCUCE IN TOTO 200 MILIARDI PER FINANZIARE LE IMPRESE CON PARZIALE GARANZIA DEI PAESI EUROPEI. CERTO, PER I RECOVERY FUNDS CI VORRÀ TEMPO, MA GLI EFFETTI ECONOMICI DEL CORONAVIRUS SI FARANNO SENTIRE A LUNGO - QUANTO AL MES CHE VENIVA CONCESSO IN CAMBIO DI TAGLI E TASSE E TROIKA; ORA, LEGATO SOLO ALL'EMERGENZA SANITARIA, È SENZA CONDIZIONALITÀ – INTANTO LA BCE COMPRA 240 MILIARDI DI TITOLI DI STATO ITALIANI. COSA VOLETE DI PIÙ?

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