Lapo Elkann a ''Domenica In'' per ''Never Give Up''
Dona su https://t.co/97T35rkhUm #nevergiveup #beyondthemask pic.twitter.com/zZF0lNPa8e— Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 10, 2020
DANDOLO-VIDEO-FLASH! - LAPO ELKANN IN COLLEGAMENTO CON MARA VENIER A ''DOMENICA IN'' PER PROMUOVERE LA RACCOLTA FONDI PER LA CROCE ROSSA ITALIANA ''NEVER GIVE UP'' CON CRISTIANO RONALDO, GIGI BUFFON, FEDEZ, BEBE VIO, ZANETTI, FEDERICA PELLEGRINI, ALEX ZANARDI…-
Dona su https://t.co/97T35rkhUm #nevergiveup #beyondthemask pic.twitter.com/zZF0lNPa8e— Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 10, 2020
GONG! NUOVO ROUND - FELTRI: "TRAVAGLIO CITA NEL SUO FONDO SUL 'FATTO' GIUSEPPE DE BELLIS RICORDANDO CHE QUESTI È UN EX DIPENDENTE DI BERLUSCONI, ORA DIRETTORE DI TGSKY. È VERO. MA NON C’È NIENTE DI MALE VISTO CHE ANCHE MARCO, AVENDO LAVORATO AL GIORNALE, È STATO STIPENDIATO DA SILVIO"
MA DI CHE MES VI LAGNATE! – COTTARELLI: L’ITALIA PUÒ AVERE DALLO “SURE” 15/20 MILIARDI PER FINANZIARE LA CASSA INTEGRAZIONE. LA BEI SCUCE IN TOTO 200 MILIARDI PER FINANZIARE LE IMPRESE CON PARZIALE GARANZIA DEI PAESI EUROPEI. CERTO, PER I RECOVERY FUNDS CI VORRÀ TEMPO, MA GLI EFFETTI ECONOMICI DEL CORONAVIRUS SI FARANNO SENTIRE A LUNGO - QUANTO AL MES CHE VENIVA CONCESSO IN CAMBIO DI TAGLI E TASSE E TROIKA; ORA, LEGATO SOLO ALL'EMERGENZA SANITARIA, È SENZA CONDIZIONALITÀ – INTANTO LA BCE COMPRA 240 MILIARDI DI TITOLI DI STATO ITALIANI. COSA VOLETE DI PIÙ?
FARINETTI VIEN DI NOTTE - ''CI VORREBBE UN BEL PRELIEVO FORZOSO, COME QUELLO DI AMATO NELLA NOTTE. BASTA NON CHIAMARLO PATRIMONIALE, CHE GLI ITALIANI METTONO MANO ALLA PISTOLA. ALLORA CHIEDIAMO A QUALCHE CREATIVO DI CAMBIAR NOME''. QUINDI È SOLO SEMANTICA: ''SE OGNUNO VERSA IL 2% DI QUELLO CHE HA IN BANCA ARRIVIAMO A 82 MILIARDI DI EURO. TANTO IN EUROPA DI NOI NON SI FIDANO - EATALY HA PERSO IL 25% DEL FATTURATO, MA C'È CHI VA BENE TIPO…''
FLASH! – POSTA! TIMES: SOLO UNA PMI SU 60 RICEVE PRESTITI GARANTITI DAL TESORO (5.000 SU 300.000 DOMANDE) - GUARDIAN: C'E' IL SOLE E CENTINAIA DI PERSONE AFFOLLANO I PARCHI DI LONDRA - UN CHIRURGO SU TRE NON HA KIT PROTETTIVO - DAILY MAIL: LA POLIZIA INDAGA SU PROPRIETARI DI SECONDE CASE CHE INVIANO VALIGIE DI EFFETTI PERSONALI TRAMITE CORRIERE PER EVITARE DI ESSERE FERMATI AI POSTI DI BLOCCO DELLA POLIZIA - VISTO? TUTTO IL MONDO È PAESE”
LA SITUAZIONE E’ GRAVE, ANZI GRAVINA: “L’IDEA E’ DI COMPLETARE I CAMPIONATI SE...” – IL PRESIDENTE FIGC AL “CLUB” DI SKY: “NON ABBIAMO SCADENZE. IN ARRIVO TEST PER GARANTIRE LA NEGATIVITA’ DEGLI ATLETI” – CELLINO MINACCIA: "SE SI RIPRENDERA’ NON SCHIERERO’ IL BRESCIA" - L’ATTACCO A LOTITO: "RAGLIO D'ASINO NON GIUNGE IN PARADISO”. LA SCUDISCIATA A GRAVINA: "VADA MENO IN TV"
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
DIABETE DA ABBATTERE - I 4 MILIONI DI DIABETICI ITALIANI HANNO MAGGIORI POSSIBILITÀ DI SVILUPPARE SERIE COMPLICANZE QUALORA SI DOVESSERO INFETTARE COL CORONAVIRUS - L'ENZIMA ATTRAVERSO CUI IL VIRUS ENTRA NELLE CELLULE DELLE VIE RESPIRATORIE È LO STESSO ESPRESSO NELLE CELLULE DEL PANCREAS E DEL FEGATO, E IL PAZIENTE PORTATORE DI ENTRAMBE LE MALATTIE…