DIET HARD - BRUTTE NOTIZIE PER GLI APPASSIONATI DEL DIGIUNO INTERMITTENTE: UNO STUDIO AMERICANO HA DIMOSTRATO CHE CHI MANGIA NELL’ARCO DI 8 ORE E DIGIUNA PER 16 HA UN RISCHIO DI MORTE PER EVENTI CARDIOVASCOLARI MOLTO PIÙ ELEVATO RISPETTO A CHI SI NUTRE PER 12-16 ORE AL GIORNO - IL DOTTOR GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI: "A LUNGO TERMINE PUÒ FARE MALE, ANCHE A CHI È MALATO DI CUORE O HA UN TUMORE. CI SI POTREBBE CHIEDERE SE…"

La dieta del digiuno intermittente è quella in cui l’assunzione di cibo è limitata a otto ore al giorno: per le restanti sedici non si mangia niente. […] L’American Heart Association però ha presentato uno studio che dice che chi mangia nell’arco di 8 ore e digiuna per 16 ha un rischio di morte per eventi cardiovascolari molto più elevato rispetto a chi si nutre per 12-16 ore al giorno. Il Corriere della Sera ha parlato dei risultati con Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e ordinario per chiara fama di Nefrologia all’Università degli Studi di Milano.

«Sappiamo che, oltre a far dimagrire, il digiuno intermittente migliora la sensibilità all’insulina e il metabolismo, riduce l’infiammazione, abbassa il colesterolo e la pressione del sangue in chi ce l’ha alta. Questi però sono gli effetti a breve termine: possono durare qualche mese, forse un anno. E poi?», dice Remuzzi. […]

[…] «Questo studio è importante perché l’idea di limitare entro poche ore l’assunzione del cibo sta diventando molto popolare da noi e dappertutto. Ma a lungo termine può fare male, anche a chi è malato di cuore o ha un tumore», aggiunge Remuzzi. «Ci si potrebbe chiedere se il digiuno intermittente protegga da malattie dovute ad altre cause, ma secondo i ricercatori non è così; insomma, alla lunga non sembra dare alcun vantaggio», conclude.

